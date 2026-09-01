Argentino carrasco do Brasil deixa o Manchester City rumo ao Benfica

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Quem assiste futebol sub-20, lembra do "Diablito" que se tornou carrasco do Brasil na goleada por 6 a 0 que a Argentina deu em cima da Amarelinha pelo Sul-Americano. Agora, Claudio "Diablito" Echeverri está começando um novo capítulo na carreira, deixando o Manchester City por empréstimo rumo ao Benfica.

O acordo verbal entre os clubes já está concluído, e o jogador viaja nesta segunda-feira, 1º, para Portugal. A negociação será por empréstimo inicial de uma temporada, com o clube português assumindo 100% do salário do atleta. O acordo também inclui uma opção de compra ao fim do período.

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Diablito busca minutos na Europa

Echeverri chega ao Benfica em busca de mais continuidade no futebol europeu, enxergando em Portugal a chance de ganhar minutos de qualidade em uma equipe acostumada a apostar em jovens sul-americanos.

Conhecido pela habilidade e pelo poder de desequilíbrio, o "Diablito" reforça o setor ofensivo das Águias para a temporada. A expectativa é que ele possa acelerar seu desenvolvimento em Portugal antes de uma definição futura sobre permanência ou retorno ao Manchester City.

O Benfica tem tradição na formação e valorização de jogadores sul-americanos no futebol europeu. A chegada de Echeverri segue essa lógica e representa uma aposta em um talento jovem, com margem de evolução e potencial de mercado.