BaVi fica fora do top 5 em pesquisa sobre maiores clássicos do Brasil

O BaVi ficou de fora do top 5 de maiores clássicos do futebol brasileiro em votação feita pelo ge com jornalistas, narradores e comentaristas da Globo e afiliadas. A pesquisa ouviu 50 profissionais de 11 estados do país e considerou o duelo entre Bahia e Vitória na lista das rivalidades mais citadas do Brasil.

A enquete foi feita em uma semana marcada por clássicos estaduais nas quartas de final da Copa do Brasil. Cada votante escolheu os três maiores clássicos do país em ordem de preferência, com o primeiro lugar valendo cinco pontos, o segundo três, e o terceiro, um.

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No ranking por pontos, o Ba-Vi ficou em sétimo lugar, com 12 pontos. Já no levantamento por número de menções, o clássico baiano apareceu em sexto, citado por dez profissionais.

Gre-Nal lidera ranking

O clássico mais votado foi Grêmio x Internacional. O Gre-Nal liderou com folga e somou 205 pontos, mais que o dobro do segundo colocado, Corinthians x Palmeiras, que teve 84.

Atlético-MG x Cruzeiro ficou em terceiro, com 70 pontos. Na sequência vieram Flamengo x Vasco, com 48, Flamengo x Fluminense, com 32, Remo x Paysandu, com 17, e Bahia x Vitória, com 12.

Athletico x Coritiba e São Paulo x Corinthians completaram a lista, com um ponto cada.

Ba-Vi foi lembrado como clássico que "para a cidade"

Apesar de não aparecer no topo da pontuação geral, o Ba-Vi foi citado como uma das rivalidades mais fortes fora do eixo Rio-São Paulo. O narrador Luiz Carlos Jr. explicou que tirou os clássicos cariocas e paulistas da escolha por haver muitas rivalidades grandes nesses estados e elegeu Gre-Nal, Atlético-MG x Cruzeiro e BaVi como seus três principais.

"São três clássicos também de muita tradição, três clássicos enormes, na minha opinião, três clássicos incríveis: Gre-Nal, Atlético e Cruzeiro e Ba-Vi. Por quê? Porque param a cidade, porque param o Estado, porque apresentam tudo o que de mais importante acontece naquela semana", afirmou.

Confusão após comemoração de Jean Lucas no BaVi - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

A fala reforça um dos principais argumentos usados para defender o peso do clássico baiano - a polarização local. Em Salvador e na Bahia, Bahia e Vitória concentram a maior rivalidade do estado e mobilizam a semana esportiva antes, durante e depois dos confrontos.

Ranking por pontos

Grêmio x Internacional: 205 pontos Corinthians x Palmeiras: 84 pontos Atlético-MG x Cruzeiro: 70 pontos Flamengo x Vasco: 48 pontos Flamengo x Fluminense: 32 pontos Remo x Paysandu: 17 pontos Bahia x Vitória: 12 pontos Athletico x Coritiba: 1 ponto São Paulo x Corinthians: 1 ponto

Caio Alexandre e Baralhas em BaVi na final do Baiano 2025 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Ranking por citações

Quando o critério é apenas o número de vezes em que cada clássico foi lembrado, o Gre-Nal também aparece na liderança. O duelo entre Grêmio e Internacional foi citado por 47 dos 50 votantes.

Corinthians x Palmeiras recebeu 31 menções, enquanto Atlético-MG x Cruzeiro apareceu 24 vezes. Flamengo x Vasco foi citado por 17 profissionais, e Flamengo x Fluminense, por 12.

O BaVi veio logo depois, com dez menções, à frente de Remo x Paysandu, que teve sete.

Thaciano e PK em BaVi na final do Baiano 2024 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

BaVi teve força como terceiro maior clássico

Outro dado que chama atenção é o desempenho do Ba-Vi entre os votos de terceiro lugar. Nesse recorte, Bahia x Vitória recebeu nove menções, ficando atrás apenas de Corinthians x Palmeiras, que foi citado 13 vezes como terceiro maior clássico do Brasil.

Cruzeiro x Atlético-MG e Flamengo x Vasco apareceram depois, com sete citações cada nesse mesmo critério.