Ex-Vitória investigado por tráfico de armas imita arminha no Barradão

O Brasil inteiro acompanhou a operação que investigou um grupo suspeito de tráfico de armas e teve o atacante David Corrêa, jogador do Vasco e ex-Vitória, como um dos alvos - mas ele surpreendeu a todos com uma referência incomum ao comemorar a classificação do time carioca às semifinais da Copa do Brasil em cima do Vitória.

David Corrêa pelo Vitória - Foto: Reprodução I X

A cena aconteceu na noite desta quarta-feira, 2, ainda no gramado do Barradão, em Salvador, após o Vasco vencer o Vitória por 2 a 0 e confirmar a vaga na próxima fase da competição. Enquanto a torcida vascaína celebrava o resultado e gritava "uh, é DVD", em referência ao apelido do jogador, David respondeu aos torcedores com aplausos e, em seguida, imitou armas com as mãos na direção da arquibancada.

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A comemoração repercutiu nas redes sociais justamente por ocorrer poucos dias depois de o atleta ter sido um dos alvos da Operação A Tropa, conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo.

David Corrêa - Foto: Matheus Lima | Vasco

Jogador foi alvo de busca e apreensão

David Corrêa foi alvo de mandado de busca e apreensão na operação deflagrada no fim de agosto. A investigação apura a atuação de um grupo criminoso suspeito de envolvimento com tráfico de armas.

As diligências tiveram apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro e ocorreram em diferentes estados. Segundo a apuração, as autoridades ainda investigam a possível relação de atletas profissionais e empresários com o grupo criminoso.

Além dele, o ex-Bahia Hayner, de 30 anos, que defende o Vila Nova, também foi alvo. No caso dele, o mandado de busca e apreensão foi cumprido em Goiás.

Hayner pelo Bahia - Foto: Reprodução I Instagram

Operação cumpriu mandados em cinco unidades

Ao todo, as forças de segurança saíram às ruas para cumprir quatro mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão. As diligências ocorreram em municípios da Grande Vitória e em Afonso Cláudio, no Espírito Santo, além de endereços relacionados aos investigados no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal.

As investigações seguem em andamento e buscam esclarecer a atuação de cada suspeito, além de identificar possíveis outros envolvidos no grupo criminoso.

Vasco eliminou o Vitória no Barradão

Dentro de campo, o Vasco confirmou a classificação às semifinais da Copa do Brasil ao vencer o Vitória por 2 a 0 no Barradão. O time carioca já havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, em São Januário, e avançou com placar agregado de 3 a 0.