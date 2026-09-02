FIM DO SONHO
Vitória perde em casa para o Vasco e está eliminado da Copa do Brasil
Leão da Barra perdeu por 2 a 0 para o time carioca nesta quarta-feira, 2
O Esporte Clube Vitória foi derrotado por 2 a 0 para o Vasco da Gama no Barradão, em Salvador, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, o Leão da Barra se despede da competição nesta noite de quarta-feira, 2.
Após perder a partida de ida pelo placar de 1 a 0, em São Januário, o Vitória acabou superado por 3 a 0 no agregado. Andrés Gómez e Puma Rodríguez foram responsáveis por marcarem os gols da partida.
Com a eliminação, a equipe rubro-negra terá apenas os compromissos do Campeonato Brasileiro até o fim da temporada. Apesar da queda nas quartas, a campanha de 2026 foi a melhor do clube desde 2012.
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Os gols do jogo
Aos 36 minutos do segundo tempo, Andrés Gómez carregou desde o campo de defesa, limpou Luan Cândido e bateu no canto direito. Lucas Arcanjo tentou, mas não evitou o tento vascaíno.
Já no apagar das luzes, aos 52 minutos do segundo tempo, Puma deu bela caneta em Osvaldo, tocou para Colidio, recebeu de volta e marcou o segundo.
Próximo compromisso
Agora, o Vitória volta suas atenções para a partida da próxima segunda-feira, 7, às 20h, contra o Grêmio. O duelo, válido pela rodada 26 do Brasileirão, será disputado novamente no Barradão.
FICHA TÉCNICA
Vitória 0x2 Vasco
Copa do Brasil - Quartas de final (jogo de volta)
Local: Barradão, em Salvador
Data: 02/09/2026 (quarta-feira)
Horário: 21h30
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE)
VAR: Daiane Muniz (SP)
Cartões amarelos: Cacá e Luan Cândido (Vitória) / Puma Rodríguez (Vasco)
Gols: Andrés Gómez e Puma Rodríguez (Vasco)
Público: 28.499 pesoas
Escalações
Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva (Fabiano), Cacá (Marinho), Luan Cândido e Ramon (Edenilson); Zé Vitor, Walace (Osvaldo) e Matheuzinho, Erick, Tarzia (Renê) e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Lucas Freitas); Sosa, Thiago Mendes e Ramon Rique (Tchê Tchê); Adson (Colidio), Andrés Gómez (Hinestroza) e Spinelli (David). Técnico: Pedro Emanuel.