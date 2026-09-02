Vitória confirma lesões e atletas titulares viram preocupação

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O Esporte Clube Vitória atualizou o boletim médico do elenco antes da partida contra o Vasco da Gama, nesta noite de quarta-feira, 2, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O clube baiano confirmou as lesões de Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez.

De acordo com o Vitória, os meio-campistas sofreram lesões musculares. Baralhas teve um problema na anterior da coxa direita, enquanto Martínez machucou a posterior da coxa esquerda. Ambos ficam fora do duelo de volta com o time carioca.

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Além deles, o também volante Rúben Ismael segue fora de combate. Segundo o Leão da Barra, o português continua no processo final de transição física depois de passar por cirurgia. Ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Boletim Médico do Vitória

Dudu : Pós cirúrgico coluna região lombar. Segue em tratamento;

: Pós cirúrgico coluna região lombar. Segue em tratamento; Edu : Pós cirúrgico reconstrução do tendão calcâneo esquerdo. Segue em tratamento;

: Pós cirúrgico reconstrução do tendão calcâneo esquerdo. Segue em tratamento; Camutanga : Pós cirúrgico lesão Lisfranc (pé). Segue em tratamento;

: Pós cirúrgico lesão Lisfranc (pé). Segue em tratamento; Rúben Ismael : Pós cirúrgico LCA joelho esquerdo. Processo final de transição;

: Pós cirúrgico LCA joelho esquerdo. Processo final de transição; Nathan Mendes : Pós cirúrgico LCA joelho esquerdo. Segue em tratamento;

: Pós cirúrgico LCA joelho esquerdo. Segue em tratamento; Gabriel Baralhas : Lesão na anterior da coxa direita. Segue em tratamento;

: Lesão na anterior da coxa direita. Segue em tratamento; Emmanuel Martínez : Lesão na posterior da coxa esquerda. Segue em tratamento.