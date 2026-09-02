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Vitória confirma lesões e atletas titulares viram preocupação

Leão da Barra atualizou o boletim médico do elenco

João Grassi
Por
Barradão
Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória atualizou o boletim médico do elenco antes da partida contra o Vasco da Gama, nesta noite de quarta-feira, 2, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O clube baiano confirmou as lesões de Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez.

De acordo com o Vitória, os meio-campistas sofreram lesões musculares. Baralhas teve um problema na anterior da coxa direita, enquanto Martínez machucou a posterior da coxa esquerda. Ambos ficam fora do duelo de volta com o time carioca.

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Além deles, o também volante Rúben Ismael segue fora de combate. Segundo o Leão da Barra, o português continua no processo final de transição física depois de passar por cirurgia. Ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

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Boletim Médico do Vitória

  • Dudu: Pós cirúrgico coluna região lombar. Segue em tratamento;
  • Edu: Pós cirúrgico reconstrução do tendão calcâneo esquerdo. Segue em tratamento;
  • Camutanga: Pós cirúrgico lesão Lisfranc (pé). Segue em tratamento;
  • Rúben Ismael: Pós cirúrgico LCA joelho esquerdo. Processo final de transição;
  • Nathan Mendes: Pós cirúrgico LCA joelho esquerdo. Segue em tratamento;
  • Gabriel Baralhas: Lesão na anterior da coxa direita. Segue em tratamento;
  • Emmanuel Martínez: Lesão na posterior da coxa esquerda. Segue em tratamento.
Gabriel Baralhas em treino no CT Manoel Pontes Tanajura
Gabriel Baralhas em treino no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
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