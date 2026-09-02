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BAIXAS!

Vitória perde outro titular e terá time desfigurado contra o Vasco

Leão da Barra enfrenta o time carioca nesta noite de quarta-feira, 2

João Grassi
Por
Barradão
Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória ganhou um novo problema para a sequência da temporada, que já afeta a partida desta quarta-feira, 2, contra o Vasco da Gama. O meio-campista Emmanuel Martínez não enfrenta o time carioca nesta noite.

Titular da equipe baiana, o volante argentino sofreu uma lesão na coxa e por isso não fica à disposição no elenco rubro-negro. Martínez, inclusive, preocupa também para o duelo contra o Grêmio, na segunda-feira, 7, pelo Brasileirão.

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Além de Martínez, outro atleta importante que seguirá de fora é Gabriel Baralhas. Internamente, o Vitória cogitou a possibilidade de relacionar o camisa 44 para o jogo diante do Vasco, mas o também volante continua como desfalque.

Com isso, o técnico Jair Ventura deve ser obrigado a escalar o mesmo meio-campo que atuou na derrota para o Bahia: Walace, Zé Vitor e Matheuzinho, já que Caíque está suspenso por cartões, assim como Brítez. O jovem Wendell, volante da base, foi relacionado para suprir as ausências no setor.

Emmanuel Martínez
Emmanuel Martínez - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Vitória x Vasco

O Vitória recebe o Vasco às 21h30 desta quarta-feira, no Barradão, em Salvador, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro precisa, ao menos, vencer pelo placar mínimo para forçar a disputa de pênaltis.

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Caso ganhe o jogo por dois ou mais gols de diferença, o Vitória confirma a classificação para as semifinais e segue na disputa do torneio mata-mata.

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