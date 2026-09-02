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NA MARCA DA CAL

Rival do Vitória, Vasco ostenta invencibilidade em disputas de pênalti

Leão da Barra enfrenta o time carioca nas quartas de final da Copa do Brasil

João Grassi
Por
Léo Jardim defende pênalti pelo Vasco
Léo Jardim defende pênalti pelo Vasco - Foto: Matheus Lima | Vasco

Após perder por 1 a 0 no jogo de ida, o Esporte Clube Vitória precisa derrotar o Vasco da Gama por dois gols de diferença para avançar nas quartas de final da Copa do Brasil. Por outro lado, caso vença pelo placar mínimo, terá a chance de passar na disputa de pênaltis. O time carioca, no entanto, carrega bom histórico nestas situações.

Nas últimas sete disputas de pênaltis que esteve envolvido, o Vasco conseguiu a classificação em todas. O retrospecto chama atenção por essas eliminatórias terem acontecido dentro de um período recente, entre as temporadas 2024 e 2026.

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Entre as sete disputas que o Vasco participou e saiu vencedor, seis aconteceram em diferentes fases da Copa do Brasil. O Cruzmaltino é o atual vice-campeão da competição e chegou nas semifinais no ano retrasado.

O goleiro vascaíno, Léo Jardim, foi titular em todos esses embates e só não fez defesas em um deles. Curiosamente, ele só não foi decisivo nas quartas do Campeonato Carioca de 2026, na classificação sobre o Volta Redonda.

Últimas disputas de pênaltis do Vasco

  • Vasco 1x1 Volta Redonda (5-3 nos pênaltis) - 4ªs de final do Cariocão 2026 ✅
  • Vasco 2x2 Fluminense (4-3 nos pênaltis) - Semifinais da Copa do Brasil 2025 ✅
  • Vasco 2x2 Botafogo (5-3 nos pênaltis) - 4ªs de final da Copa do Brasil 2025 ✅
  • Vasco 2x2 Operário (7-6 nos pênaltis) - 3ª fase da Copa do Brasil 2025 ✅
  • Vasco 3x3 Athletico (5-4 nos pênaltis) - 4ªs de final da Copa do Brasil 2024 ✅
  • Vasco 3x3 Fortaleza (5-4 nos pênaltis) - 3ª fase da Copa do Brasil 2024 ✅
  • Vasco 3x3 Água Santa (4-1 nos pênaltis) - 2ª fase da Copa do Brasil 2024 ✅

E o Vitória?

Diferente do seu adversário, o Vitória participou de apenas uma disputa de pênaltis desde 2024. Considerando as últimas sete que esteve envolvido, o Leão da Barra se classificou em quatro delas e foi eliminado três vezes.

Em duelo válido pelas semifinais do Campeonato Baiano de 2026, a equipe de Jair Ventura empatou com o Jacuipense por 1 a 1 no tempo normal e ganhou por 4 a 2 nas penalidades. O goleiro Lucas Arcanjo defendeu duas cobranças.

Com a possibilidade de decidir o confronto na marca da cal, o Vitória recebe o Vasco às 21h30 da próxima quarta-feira, 2, no Barradão. O time de Jair Ventura tenta mais uma virada para chegar nas semifinais da Copa do Brasil.

Lucas Arcanjo defendeu dois pênaltis nas semifinais do Campeonato Baiano
Lucas Arcanjo defendeu dois pênaltis nas semifinais do Campeonato Baiano - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Últimas disputas de pênaltis do Vitória

  • Vitória 1x1 Jacuipense (4-2 nos pênaltis) - Semifinais do Baianão 2026 ✅
  • Vitória 3x3 Botafogo-PB (5-6 nos pênaltis) - 3ª fase da Copa do Nordeste 2022 ❌
  • Vitória 2x2 Internacional (4-3 nos pênaltis) - 4ª fase da Copa do Brasil 2018 ✅
  • Vitória 2x2 J.Malucelli (3-5 nos pênaltis) - 1ª fase da Copa do Brasil 2014 ❌
  • Vitória 1x1 Coritiba (3-4 nos pênaltis) - 2ª fase da Copa Sul-Americana 2013 ❌
  • Vitória 3x3 Atlético-MG (5-4 nos pênaltis) - 8ªs de final da Copa do Brasil 2009 ✅
  • Vitória 2x2 ASA (5-4 nos pênaltis) - 1ª fase da Copa do Brasil 2009 ✅
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