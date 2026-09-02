NA MARCA DA CAL
Rival do Vitória, Vasco ostenta invencibilidade em disputas de pênalti
Leão da Barra enfrenta o time carioca nas quartas de final da Copa do Brasil
Após perder por 1 a 0 no jogo de ida, o Esporte Clube Vitória precisa derrotar o Vasco da Gama por dois gols de diferença para avançar nas quartas de final da Copa do Brasil. Por outro lado, caso vença pelo placar mínimo, terá a chance de passar na disputa de pênaltis. O time carioca, no entanto, carrega bom histórico nestas situações.
Nas últimas sete disputas de pênaltis que esteve envolvido, o Vasco conseguiu a classificação em todas. O retrospecto chama atenção por essas eliminatórias terem acontecido dentro de um período recente, entre as temporadas 2024 e 2026.
Entre as sete disputas que o Vasco participou e saiu vencedor, seis aconteceram em diferentes fases da Copa do Brasil. O Cruzmaltino é o atual vice-campeão da competição e chegou nas semifinais no ano retrasado.
O goleiro vascaíno, Léo Jardim, foi titular em todos esses embates e só não fez defesas em um deles. Curiosamente, ele só não foi decisivo nas quartas do Campeonato Carioca de 2026, na classificação sobre o Volta Redonda.
Últimas disputas de pênaltis do Vasco
- Vasco 1x1 Volta Redonda (5-3 nos pênaltis) - 4ªs de final do Cariocão 2026 ✅
- Vasco 2x2 Fluminense (4-3 nos pênaltis) - Semifinais da Copa do Brasil 2025 ✅
- Vasco 2x2 Botafogo (5-3 nos pênaltis) - 4ªs de final da Copa do Brasil 2025 ✅
- Vasco 2x2 Operário (7-6 nos pênaltis) - 3ª fase da Copa do Brasil 2025 ✅
- Vasco 3x3 Athletico (5-4 nos pênaltis) - 4ªs de final da Copa do Brasil 2024 ✅
- Vasco 3x3 Fortaleza (5-4 nos pênaltis) - 3ª fase da Copa do Brasil 2024 ✅
- Vasco 3x3 Água Santa (4-1 nos pênaltis) - 2ª fase da Copa do Brasil 2024 ✅
E o Vitória?
Diferente do seu adversário, o Vitória participou de apenas uma disputa de pênaltis desde 2024. Considerando as últimas sete que esteve envolvido, o Leão da Barra se classificou em quatro delas e foi eliminado três vezes.
Em duelo válido pelas semifinais do Campeonato Baiano de 2026, a equipe de Jair Ventura empatou com o Jacuipense por 1 a 1 no tempo normal e ganhou por 4 a 2 nas penalidades. O goleiro Lucas Arcanjo defendeu duas cobranças.
Com a possibilidade de decidir o confronto na marca da cal, o Vitória recebe o Vasco às 21h30 da próxima quarta-feira, 2, no Barradão. O time de Jair Ventura tenta mais uma virada para chegar nas semifinais da Copa do Brasil.
Últimas disputas de pênaltis do Vitória
- Vitória 1x1 Jacuipense (4-2 nos pênaltis) - Semifinais do Baianão 2026 ✅
- Vitória 3x3 Botafogo-PB (5-6 nos pênaltis) - 3ª fase da Copa do Nordeste 2022 ❌
- Vitória 2x2 Internacional (4-3 nos pênaltis) - 4ª fase da Copa do Brasil 2018 ✅
- Vitória 2x2 J.Malucelli (3-5 nos pênaltis) - 1ª fase da Copa do Brasil 2014 ❌
- Vitória 1x1 Coritiba (3-4 nos pênaltis) - 2ª fase da Copa Sul-Americana 2013 ❌
- Vitória 3x3 Atlético-MG (5-4 nos pênaltis) - 8ªs de final da Copa do Brasil 2009 ✅
- Vitória 2x2 ASA (5-4 nos pênaltis) - 1ª fase da Copa do Brasil 2009 ✅