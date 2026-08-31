COPA DO BRASIL
Vitória x Vasco: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem
Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, 2, em Salvador
Após a derrota para o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Vitória agora muda o foco para a Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, 2 de setembro, às 21h30, o Rubro-Negro recebe o Vasco da Gama no Barradão, em Salvador, pelo jogo de volta das quartas de final.
Como chega o Vitória?
Precisando de mais uma remontada para seguir vivo na Copa do Brasil, o Vitória perdeu o jogo de ida por 1 a 0 em São Januário. Com isso, terá que vencer por dois gols de diferença para avançar às semifinais. Uma vitória simples força a disputa de pênaltis.
Durante a campanha, o Leão conseguiu classificação épica nas oitavas ao golear o Athletico por 4 a 0. Anteriormente, despachou o Flamengo com grande virada no Barradão, em confronto pela quinta fase.
Como chega o Vasco?
Embora ainda esteja na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Vasco chega embalado por dois triunfos consecutivos na temporada. Um desses resultados positivos foi diante do próprio Vitória, superando uma expulsão no primeiro tempo.
Após eliminar o Paysandu na quinta fase, o Vasco passou pelo rival Fluminense em grande atuação nas oitavas de final. O Cruzmaltino também segue vivo na Copa Sul-Americana.
Leia Também:
Transmissão de Vitória x Vasco
- Globo (TV Aberta)
- SporTV (TV Fechada)
- Amazon Prime Video (Streaming)
- Premiere (pay-per-view)
Prováveis escalações de Vitória x Vasco
Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Martínez, Zé Vitor e Matheuzinho; Tarzia, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, Andrés Gómez e Colidio. Técnico: Pedro Emanuel
Desfalques de Vitória x Vasco
Vitória: Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu e Nathan Mendes (lesionados); Brítez e Caíque (suspensos); Alex Bruno e Pochettino (não inscritos). Dúvidas: Baralhas
Vasco: Brenner, Jair, Rojas e Mateus Carvalho (lesionados)
Arbitragem de Vitória x Vasco
- Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
- Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)
- Assistente 2: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE)
- Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)
- VAR: Daiane Muniz (SP)
Palpites de Vitória x Vasco
- Gustavo Nascimento: Vitória 2x0 Vasco
- Lucas Vilas Boas: Vitória 2x1 Vasco (Vasco passa nos pênaltis)
- Rafael Tiago: Vitória 2x2 Vasco