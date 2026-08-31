Vitória x Vasco: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

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Após a derrota para o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Vitória agora muda o foco para a Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, 2 de setembro, às 21h30, o Rubro-Negro recebe o Vasco da Gama no Barradão, em Salvador, pelo jogo de volta das quartas de final.

Como chega o Vitória?

Precisando de mais uma remontada para seguir vivo na Copa do Brasil, o Vitória perdeu o jogo de ida por 1 a 0 em São Januário. Com isso, terá que vencer por dois gols de diferença para avançar às semifinais. Uma vitória simples força a disputa de pênaltis.

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Durante a campanha, o Leão conseguiu classificação épica nas oitavas ao golear o Athletico por 4 a 0. Anteriormente, despachou o Flamengo com grande virada no Barradão, em confronto pela quinta fase.

Como chega o Vasco?

Embora ainda esteja na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Vasco chega embalado por dois triunfos consecutivos na temporada. Um desses resultados positivos foi diante do próprio Vitória, superando uma expulsão no primeiro tempo.

Após eliminar o Paysandu na quinta fase, o Vasco passou pelo rival Fluminense em grande atuação nas oitavas de final. O Cruzmaltino também segue vivo na Copa Sul-Americana.

Transmissão de Vitória x Vasco

Globo (TV Aberta)

SporTV (TV Fechada)

Amazon Prime Video (Streaming)

Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações de Vitória x Vasco

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Martínez, Zé Vitor e Matheuzinho; Tarzia, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, Andrés Gómez e Colidio. Técnico: Pedro Emanuel

Desfalques de Vitória x Vasco

Vitória: Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu e Nathan Mendes (lesionados); Brítez e Caíque (suspensos); Alex Bruno e Pochettino (não inscritos). Dúvidas: Baralhas

Vasco: Brenner, Jair, Rojas e Mateus Carvalho (lesionados)

Arbitragem de Vitória x Vasco

Árbitro : Rafael Rodrigo Klein (RS)

: Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistente 1 : Bruno Boschilia (PR)

: Bruno Boschilia (PR) Assistente 2 : Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE)

: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) Quarto árbitro : Maguielson Lima Barbosa (DF)

: Maguielson Lima Barbosa (DF) VAR : Daiane Muniz (SP)

Palpites de Vitória x Vasco