E.C.VITÓRIA
Meia emprestado pelo Vitória cobra R$ 2 milhões em salários atrasados
Jogador de 28 anos defendeu o Leão da Barra na temporada passada
Jogador emprestado pelo Esporte Clube Vitória ao Cuiabá, Pepê fez uma denúncia à Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF) para cobrar salários atrasados do clube baiano.
De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o meio-campista de 28 anos cobra cinco meses de valores atrasados por parte do Vitória, totalizando mais de R$ 2 milhões.
Pepê pertence ao Leão da Barra e está emprestado ao Cuiabá desde fevereiro. Ainda segundo a publicação, o clube baiano é responsável por 60% dos vencimentos e o Dourado pelo restante.
Procurado pela reportagem do portal A TARDE, o Vitória afirmou que não vai se pronunciar sobre o caso até o momento.
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Pepê no Vitória
Contratado na temporada passada, Pepê não se destacou com a camisa rubro-negra e disputou apenas 19 jogos, sem gols e assistências. Ele possui contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2027.