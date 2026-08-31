Meia emprestado pelo Vitória cobra R$ 2 milhões em salários atrasados

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Jogador emprestado pelo Esporte Clube Vitória ao Cuiabá, Pepê fez uma denúncia à Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF) para cobrar salários atrasados do clube baiano.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o meio-campista de 28 anos cobra cinco meses de valores atrasados por parte do Vitória, totalizando mais de R$ 2 milhões.

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Pepê pertence ao Leão da Barra e está emprestado ao Cuiabá desde fevereiro. Ainda segundo a publicação, o clube baiano é responsável por 60% dos vencimentos e o Dourado pelo restante.

Procurado pela reportagem do portal A TARDE, o Vitória afirmou que não vai se pronunciar sobre o caso até o momento.

Pepê no Vitória

Contratado na temporada passada, Pepê não se destacou com a camisa rubro-negra e disputou apenas 19 jogos, sem gols e assistências. Ele possui contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2027.