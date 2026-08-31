Vitória vence um jogo em seis e vive seu pior momento no Brasileirão 2026

O Brasileirão está a alguns meses do fim - e o Vitória precisa tomar cuidado para não precisar se preocupar. Depois de fechar o primeiro turno com uma campanha segura, o Rubro-Negro caiu de rendimento na segunda metade da competição e passou a conviver novamente com a ameaça de rebaixamento.

A equipe comandada por Jair Ventura somou apenas três pontos dos últimos 18 disputados, com uma vitória e cinco derrotas nas seis primeiras rodadas do returno. O recorte preocupa não só pela pontuação, mas também pelo desempenho: foram 12 gols sofridos e apenas dois marcados no período.

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A queda de rendimento contrasta com o primeiro turno, quando o Vitória terminou com 26 pontos e 45,6% de aproveitamento. Agora, com 29 pontos em 25 jogos, o clube aparece na 13ª colocação, ainda fora do Z-4, mas pressionado pela aproximação dos concorrentes diretos.

Vitória x Atlético-MG pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Vitória só venceu uma no returno

A única vitória do Vitória no segundo turno foi contra o Botafogo, por 1 a 0, no Barradão. Antes e depois, o time acumulou derrotas que aumentaram a cobrança sobre elenco e comissão técnica.

A sequência recente começou com revés por 2 a 0 para o Remo, fora de casa. Depois, o Rubro-Negro foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 0 no Barradão e perdeu para o Flamengo por 2 a 0, também longe de Salvador.

Vitória x Atlético-MG pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Após a vitória contra o Botafogo, o time voltou a tropeçar em casa, desta vez no BaVi, derrotado pelo Bahia por 2 a 0. Na rodada seguinte, perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1, fora de casa.

A dificuldade está principalmente nos dois extremos do campo. O ataque marcou apenas duas vezes em seis jogos, enquanto a defesa sofreu média de dois gols por partida no mesmo período.

Vitória x Atlético-MG pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Jogos a menos dos rivais exigem atenção

A situação do Vitória na tabela também precisa ser observada com cuidado por causa dos jogos a menos de alguns concorrentes diretos. O Rubro-Negro tem 25 partidas disputadas, enquanto Santos, Grêmio, Mirassol, Vasco, Remo e Chapecoense, quase todos os times abaixo do Leão da Barra na tabela, aparecem com 24.

Apenas o Internacional tem o mesmo número de jogos do Vitória e está atrás na classificação. O Remo também iguala a quantidade de partidas após o fechamento da rodada contra o Coritiba.

Na prática, o Vitória ainda tem vantagem sobre parte dos rivais, mas pode ver a distância diminuir caso os adversários pontuem nos jogos atrasados.

Vitória x Atlético-MG pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Risco de rebaixamento chega a 17,8%

De acordo com os dados do Departamento de Matemática da UFMG, o Vitória tem 17,8% de chance de rebaixamento. O índice coloca o clube em estado de atenção, mas ainda distante do cenário mais grave vivido por equipes que estão dentro da zona de rebaixamento.

A Chapecoense aparece em situação praticamente irreversível, com 99,15% de risco. Remo, Internacional e Vasco também têm percentuais mais altos que o Vitória. O Mirassol, primeiro time fora do Z-4 no recorte apresentado, tem 43,4%.

Entre os clubes próximos ao Rubro-Negro, o Santos aparece com risco praticamente igual, de 17,7%, enquanto o Grêmio tem 24,2%.

Vitória x Atlético-MG pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Primeira parte do campeonato ainda ajuda

A "gordura" acumulada no primeiro turno é o principal fator que mantém o Vitória fora de uma situação mais desesperadora. Os 26 pontos conquistados na primeira metade do campeonato ainda sustentam o time fora do Z-4 e impedem um salto maior nas chances de queda.

O desempenho recente, no entanto, reduziu a margem de erro. Para afastar o risco, o Vitória precisa voltar a pontuar rapidamente, principalmente no Barradão, onde construiu parte importante de sua campanha na temporada.

Vitória x Atlético-MG pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Assim, a reta final do Brasileirão passa a ter peso decisivo para o Rubro-Negro. Depois de viver um primeiro semestre de título regional e campanha forte na Copa do Brasil, o clube agora tenta evitar que a queda no returno comprometa a temporada.