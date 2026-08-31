Grupo City anuncia promessa do Palmeiras após pagar R$ 240 milhões

O Manchester City anunciou nesta segunda-feira, 31, a contratação do atacante Allan Elias, um dos principais talentos revelados recentemente na base do Palmeiras. O valor estimado da transferência foi de cerca de 40 milhões de euros (R$ 240 milhões na cotação atual).

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Allan Elias, de 22 anos, deixa o clube após 96 partidas disputadas como profissional, com nove gols marcados e 12 assistências. Na temporada 2026, o atacante participou de 21 jogos pelo Campeonato Brasileiro, registrando quatro gols e três assistências.

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Ao anunciar a contratação, o Manchester City destacou Allan como o mais recente talento do Palmeiras a trocar o clube brasileiro pelo futebol europeu. A equipe inglesa também citou o zagueiro Vitor Reis, contratado em 2025 e que permanece no elenco, e Gabriel Jesus, que chegou ao City em 2017.

“É um momento surreal para mim. O Manchester City, com tudo o que conquistou nos últimos 15 anos, é um dos clubes mais exigentes do mundo para os jogadores. Poder estar aqui hoje e dizer que me juntei a eles é o momento de maior orgulho da minha vida”, declarou Allan.

Decisão fácil pelo Man City

O atacante também afirmou que não hesitou em aceitar a proposta do clube inglês e ressaltou o carinho pelo Palmeiras.

“Amo o Palmeiras e sempre amarei, mas a decisão de vir para o City foi fácil. Quero ser o melhor jogador possível e as conversas que tive com o pessoal do City até agora me convenceram de que não há lugar melhor para realizar minhas ambições”, afirmou.

Com a saída do técnico Pep Guardiola e a chegada do italiano Enzo Maresca, o Manchester City busca manter sua força no futebol inglês e reforçar o elenco para a nova temporada. Além de Allan, o clube já acertou as contratações de Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi, Jeremy Monga e Gerónimo Rulli.