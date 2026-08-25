City compra rival do Brasil na Copa do Mundo por R$ 600 milhões

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Na Copa do Mundo, ele apareceu para confrontar o Brasil - agora, com apenas 18 anos, ele se tornou mais uma das grandes contratações do Manchester City. O clube inglês comprou o meio-campista Ayyoub Bouaddi, destaque do Lille e da seleção marroquina na Copa do Mundo de 2026.

A negociação foi fechada por 95 milhões de euros, cerca de R$ 570 milhões, com mais 5 milhões de euros em bônus, podendo chegar a 100 milhões de euros, aproximadamente R$ 600 milhões.

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A informação foi divulgada nesta terça-feira, 25, pelo jornalista Fabrizio Romano. Segundo ele, Bouaddi já passou por exames médicos em Manchester, e todos os documentos da transferência foram assinados entre os clubes.

O contrato do jogador com o City será válido por cinco temporadas, com opção de renovação por mais um ano.

Destaque do Marrocos na Copa

Francês de nascimento e filho de pais marroquinos, o meio-campista optou por defender Marrocos na Copa do Mundo de 2026, mesmo após ter atuado pela seleção francesa sub-21 meses antes.

Na Copa, chamou atenção pela maturidade em campo e virou uma das peças importantes da seleção marroquina. Em uma das partidas de maior repercussão, contra o Brasil, protagonizou lance de habilidade que circulou entre os destaques do torneio.

O jogador também entrou para a história ao se tornar o atleta mais jovem a disputar uma quarta de final de Copa do Mundo desde Pelé.

Bouaddi pela Seleção Marroquina - Foto: Divulgação I FIFA

Jovem, mas experiente

Apesar de ter apenas 18 anos, Bouaddi já acumula experiência no futebol profissional. O meio-campista estreou pelo Lille na temporada 2023/24 e disputou três temporadas pela equipe francesa.

Ao todo, foram 95 jogos, com quatro assistências e nenhum gol marcado. A regularidade no clube francês, somada ao desempenho por Marrocos no Mundial, acelerou a valorização do jogador no mercado europeu.

City aposta em renovação

A contratação de Bouaddi reforça o processo de renovação do Manchester City, que desembolsa um valor alto por um jogador ainda jovem, mas visto como um nome de grande potencial para o meio-campo.

A chegada do marroquino acontece em um momento de mudança no elenco, especialmente após saídas importantes e a necessidade de reconstrução em alguns setores. Com contrato longo, Bouaddi chega como aposta para o presente e para o futuro do clube.