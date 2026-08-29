Vitória falha na defesa e perde para o Atlético-MG na Arena MRV

O Vitória tentou se recuperar do BaVi e do Vasco na Copa do Brasil enfrentando o Atlético-MG pelo Brasileirão - mas ainda não foi dessa vez. O Leão saiu derrotado por 2 a 1 da Arena MRV neste sábado, 29, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Thiago Borbas e Reinier aproveitaram falhas da defesa do Leão para construir a vantagem da equipe mineira. O Rubro-Negro, por sua vez, com dificuldades para ficar com a bola e criar oportunidades, passou a maior parte da partida em seu campo defensivo.

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Vitória x Atlético-MG - Foto: Pedro Souza / Atlético

Lucas Arcanjo evitou um prejuízo maior, enquanto o setor ofensivo pouco ameaçou o goleiro Gabriel Delfim. No finalzinho, Erick driblou a defesa, conseguiu um rebote e mandou na direita do gol, conseguindo um gol para o Leão e diminuindo a diferença na Arena MRV.

Agora, o Vitória volta seu foco para o Vasco e, enfim, para o Barradão. Após perder por 1 a 0 na ida, o Leão reencontra o Cruzmaltino pelas quartas de final da Copa do Brasil eprecisa reverter a desvantagem para avançar à semifinal.

Vitória x Atlético-MG - Foto: Pedro Souza / Atlético

O jogo

O Atlético-MG assumiu o controle desde os primeiros minutos e encontrou espaços pelos lados do campo. Aos seis minutos de bola rolando, Pascini cruzou rasteiro, Reinier não alcançou e Preciado finalizou para boa defesa de Lucas Arcanjo. Com 66% de posse de bola no primeiro tempo, o Galo manteve o Vitória recuado durante boa parte da etapa.

A pressão mineira eventualmente se tornou um gol, marcado aos 24 minutos. Após cobrança de escanteio de Minda, Cacá desviou a bola e tirou Lucas Arcanjo da jogada. Reinier evitou a saída pela linha de fundo, Brítez furou na tentativa de afastar e Thiago Borbas completou para a rede na pequena área.

Vitória x Atlético-MG - Foto: Pedro Souza / Atlético

O Vitória tentou responder, mas ficou dependente de cruzamentos e não conseguiu construir uma chance clara. A melhor aproximação aconteceu após uma cobrança de escanteio de Pochettino, quando Tarzia finalizou de primeira e teve o chute bloqueado por Preciado. Do outro lado, Reinier ainda assustou ao mandar uma bola rente à meta rubro-negra.

Jair Ventura voltou do intervalo com Mateus Silva na vaga de Brítez. O lateral cruzou para Cacá aos oito minutos, mas o zagueiro cabeceou para fora. Mesmo com uma postura ligeiramente mais agressiva, o Leão continuou com dificuldades para superar a marcação atleticana.

Vitória x Atlético-MG - Foto: Pedro Souza / Atlético

Aos 17 minutos, outro erro defensivo custou caro ao Vitória. Luan Cândido cortou mal, Reinier recuperou a bola na intermediária, avançou sem ser contido e finalizou rasteiro no canto esquerdo de Lucas Arcanjo para ampliar a vantagem do Galo.

Jair Ventura promoveu mais três alterações, colocando Renê, Matheuzinho e Erick nos lugares de Alex Bruno, Tarzia e Martínez. As mudanças, no entanto, não corrigiram os problemas do time, com Alexsander recebendo a bola pouco depois dentro da área, e exigindo outra boa defesa de Lucas Arcanjo.

Vitória x Atlético-MG - Foto: Pedro Souza / Atlético

O Leão, então, conseguiu respirar - aos 41 minutos, recebendo pela direita, Erick driblou a marcação do Galo e mandou a bola direto na defesa. O rebote, no entanto, voltou para ele e terminou no fundo do gol, diminuindo para o Leão.

Assim, o Galo manteve a partida em casa, e o Vitória recebeu uma nova razão para se reconstruir em casa, com sua torcida, quando receber a visita dos vascaínos.

Vitória x Atlético-MG - Foto: Pedro Souza / Atlético

Ficha técnica

Atlético-MG 2 x 1 Vitória - 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Preciado, Natanael, Vitão e Kauã Pascini; Tomás Pérez, Cissé e Alexsander; Reinier, Alan Minda e Thiago Borbas (Gustavo Scarpa). Técnico: Eduardo Domínguez.

Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez (Mateus Silva), Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Emmanuel Martínez (Erick) e Pochettino; Marinho, Tarzia (Matheuzinho) e Alex Bruno (Renê). Técnico: Jair Ventura.

Gols: Thiago Borbas, aos 24 minutos do primeiro tempo, Reinier, aos 17 minutos do segundo tempo, e Erick, aos 41 minutos do segundo tempo

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

Cartões amarelos: Tarzia (Vitória), Preciado e Cissé (Atlético-MG)

Arbitragem