Vitória sofre novo transfer ban da Fifa por parcela de R$ 70 mil

O Vitória sofreu um transfer ban da Fifa nesta segunda-feira, 31, e está impedido de registrar jogadores. Dessa vez, a punição é referente a uma parcela de R$ 70 mil reais pela contratação do atacante Fabri junto ao Levante, da Espanha.

Apesar da pena, o clube baiano afirmou que o valor foi quitado nesta segunda, e que espera a pendência ser resolvida em até 48 horas. A informação foi divulgada pelo Itatiaia.

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Foto: Reprodução

Enquanto a punição ainda consta no sistema da Fifa, o Vitória está impedido de registrar jogadores por três janelas de transferências. Neste mercado da bola, o Rubro-Negro já contratou e registrou Emanuel Brítez, Fabiano, Walace, Pochettino e Alex Bruno.

Dívida por Wagner Leonardo

A pendência envolvendo Fabri representa o segundo transfer ban do Vitória no mês de agosto. O clube foi punido pela Fifa pela dívida com o Portimonense-POR pela venda de Wagner Leonardo ao Grêmio, mas fez um acordo com o time português e derrubou a pena.

A notificação chega em meio a um momento decisivo para o Rubro-Negro na temporada, que não vence já dois jogos e busca classificação às semifinais da Copa do Brasil.

Após perder por 1 a 0 para o Vasco no jogo de ida, em São Januário, o time comandado por Jair Ventura encara o Cruzmaltino na próxima quarta-feira, 2, às 21h30, no Barradão, pela partida de volta.