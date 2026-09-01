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E.C.VITÓRIA

Baralhas enfrenta o Vasco? Saiba situação do volante do Vitória

Camisa 44 ficou de fora dos últimos cinco jogos do Leão

João Grassi
Por
| Atualizada em
Gabriel Baralhas em treino do Vitória
Gabriel Baralhas em treino do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

De fora dos últimos cinco compromissos do Esporte Clube Vitória, o meio-campista Gabriel Baralhas vive expectativa de ficar apto para o duelo decisivo contra o Vasco da Gama, nesta próxima quarta-feira, 2, pela Copa do Brasil.

O Vitória não detalhou qual o tipo de lesão ou problema físico sofrido por Baralhas, informando apenas que o atleta estava em tratamento "devido a um desconforto apresentado durante treinamento". Seu retorno, no entanto, está próximo.

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De acordo com apuração do portal A TARDE, existe a possibilidade do camisa 44 estar à disposição já para enfrentar o time carioca. No entanto, as condições físicas ainda não são as ideais e ele pode ir para o jogo praticamente no sacrifício.

A decisão sobre Baralhas ser relacionado ou não acontecerá de última hora. Pouco antes da bola rolar, o volante deve fazer os tradicionais testes no vestiário. O cenário do momento é que o jogador não está 100% fisicamente.

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Vitória x Vasco

O Vitória recebe o Vasco às 21h30 desta quarta-feira, no Barradão, em Salvador, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A equipe baiana precisa, ao menos, vencer pelo placar mínimo para forçar a disputa de pênaltis.

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