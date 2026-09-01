E.C.VITÓRIA
Vitória mantém boas chances de permanecer na Série A, diz UFMG
Leão da Barra caiu de produção no segundo turno do Brasileirão
Apesar da queda de rendimento no segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Vitória segue com boa distância para os principais candidatos ao rebaixamento. Com 29 pontos somados, o Leão da Barra é o 13º colocado na tabela.
De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), após o fim da 25ª rodada do Brasileirão, o Vitória possui somente 16,9% de chances de queda, enquanto as possibilidades de classificação à Copa Sul-Americana estão em 27,2%.
No momento, o Rubro-Negro está apenas um ponto abaixo do São Paulo, que ocupa a 11ª posição na tabela, primeira equipe dentro da zona de classificação para a Sul-Americana. A distância para o Z-4, por outro lado, é de quatro pontos.
Segundo o levantamento, as equipes com maiores chances de descenso são Chapecoense (99,05%), Remo (74,5%), Internacional (59,2%), Vasco (48,3%), Mirassol (42,1%) e Grêmio (22,6%).
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Segundo turno causa preocupação
Apesar de seguir vivo na Copa do Brasil, o Vitória não vem repetindo o mesmo desempenho no Brasileirão Série A. O Leão da Barra chegou à sua quinta derrota no segundo turno e possui a pior campanha entre os 20 participantes da Série A neste recorte.
Dos 18 pontos disputados na segunda metade do Brasileirão, o time de Jair Ventura só conquistou três e teve aproveitamento de apenas 16,7%. No período, foram 12 gols sofridos e dois marcados.