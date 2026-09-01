Vitória mantém boas chances de permanecer na Série A, diz UFMG

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Apesar da queda de rendimento no segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Vitória segue com boa distância para os principais candidatos ao rebaixamento. Com 29 pontos somados, o Leão da Barra é o 13º colocado na tabela.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), após o fim da 25ª rodada do Brasileirão, o Vitória possui somente 16,9% de chances de queda, enquanto as possibilidades de classificação à Copa Sul-Americana estão em 27,2%.

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No momento, o Rubro-Negro está apenas um ponto abaixo do São Paulo, que ocupa a 11ª posição na tabela, primeira equipe dentro da zona de classificação para a Sul-Americana. A distância para o Z-4, por outro lado, é de quatro pontos.

Segundo o levantamento, as equipes com maiores chances de descenso são Chapecoense (99,05%), Remo (74,5%), Internacional (59,2%), Vasco (48,3%), Mirassol (42,1%) e Grêmio (22,6%).

Segundo turno causa preocupação

Apesar de seguir vivo na Copa do Brasil, o Vitória não vem repetindo o mesmo desempenho no Brasileirão Série A. O Leão da Barra chegou à sua quinta derrota no segundo turno e possui a pior campanha entre os 20 participantes da Série A neste recorte.

Dos 18 pontos disputados na segunda metade do Brasileirão, o time de Jair Ventura só conquistou três e teve aproveitamento de apenas 16,7%. No período, foram 12 gols sofridos e dois marcados.