Goleiro deixa o Vitória e negocia para reforçar clube italiano

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Depois de rescindir contrato com o Vitória nesta janela de transferências, o goleiro Gabriel Vasconcelos entrou na mira do futebol italiano. O jogador de 33 anos possui negociações em andamento com o Monza, clube italiano que subiu para a Primeira Divisão via playoffs nesta temporada. A informação foi divulgada pela ESPN.

Em caso de acordo concretizado, Gabriel vai assinar com o oitavo clube da Itália da sua carreira. Revelado pela base do Cruzeiro, o atleta se transferiu ainda jovem ao Milan e iniciou sua trajetória no futebol europeu.

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Trajetória no futebol italiano

Gabriel Vasconcelos em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O goleiro passou por clubes modestos como Carpi 1909, Empolo, Perugia e Lecce, mas também defendeu grandes holofotes do país, como o Napoli e o Cagliari. No Monza, o jogador vai reencontrar o mesmo preparador de goleiros do Milan.

Gabriel retornou ao Brasil em 2022 para defender o Coritiba, além de, posteriormente, Juventude, Vitória e Sport. Contratado pelo Leão da Barra em 2025, o atleta sofreu com a forte concorrência com Lucas Arcanjo pela titularidade, e recebeu poucas oportunidades.

Depois de 14 jogos e um período de empréstimo ao Sport, o goleiro teve seu contrato rescindindo em comum acordo com o Vitória em agosto, nesta janela de transferências. O jogador estava fora dos planos do técnico Jair Ventura e já não treinava normalmente com o elenco.