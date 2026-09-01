Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

CRAQUE NO SANTUÁRIO

Aposentado da seleção, Messi aparece em foto inédita no Barradão

Craque da argentina esteve em Salvador para a Copa América de 2019

João Grassi
Por
| Atualizada em
Lionel Messi
Lionel Messi - Foto: ODD ANDERSEN | AFP

Um registro inédito de Lionel Messi no Estádio Manoel Barradas chamou atenção após o anúncio da sua aposentadoria na seleção argentina. O registro, feito em 2019, mostra o craque durante a passagem da equipe nacional por Salvador para a disputa da Copa América daquele ano.

A imagem foi resgatada pelo fotógrafo oficial da Argentina, Tato Pagano, e publicada nas redes sociais após Messi comunicar sua despedida da seleção. Na ocasião, o craque estava no estádio do Esporte Clube Vitória, utilizado pelos argentinos como centro de treinamento antes do início da competição.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A Argentina esteve em Salvador em junho de 2019. Além de realizar sua preparação no Barradão, a equipe ficou hospedada na capital baiana e fez sua estreia na Copa América justamente na cidade. O primeiro compromisso foi diante da Colômbia, quando perdeu por 2 a 0 na Arena Fonte Nova.

Os hermanos chegaram até as semifinais da Copa América. No Mineirão, em Belo Horizonte, foram derrotados por 2 a 0 pelo Brasil, que posteriormente conquistaria o título. Na decisão do terceiro lugar, superaram o Chile por 2 a 1.

Tato Pagano e Lionel Messi no Barradão
Tato Pagano e Lionel Messi no Barradão - Foto: Reprodução | Instagram/@tatografias

Messi anuncia aposentadoria na seleção argentina

Lionel Messi anunciou sua aposentadoria da seleção argentina nesta segunda-feira, 31 de agosto. O meia-atacante comunicou a decisão nas redes sociais. No total, ele conquistou os títulos da Copa do Mundo (2022), a Finalíssima (2022) e duas edições da Copa América (2021 e 2024).

O camisa 10 afirmou que a decisão foi tomada depois de muita reflexão e que deixa a equipe nacional com dor, mas também com a convicção de que chegou o momento de encerrar o ciclo.

Leia Também:

E.C.VITÓRIA

Vitória mantém boas chances de permanecer na Série A, diz UFMG
Vitória mantém boas chances de permanecer na Série A, diz UFMG imagem

FUTEBOL

Veja datas dos jogos da dupla BaVi da 27ª à 30ª rodada da Série A
Veja datas dos jogos da dupla BaVi da 27ª à 30ª rodada da Série A imagem

ESPORTES

Lionel Messi se despede de seu pai e recebe mensagens de carinho em Rosário
Lionel Messi se despede de seu pai e recebe mensagens de carinho em Rosário imagem

No texto, revelou que escreveu as palavras no dia 21 de julho, dois dias depois da final, e que, após a morte de seu pai, ficou ainda mais convencido da decisão.

"Depois de todo esse tempo desde a final, refleti muito e quero dizer a todos que estou me aposentando da Seleção. É uma decisão dolorosa que custo a aceitar, mas entendo que chegou o momento", diz trecho do comunicado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória Lionel Messi

Relacionadas

Mais lidas