Aposentado da seleção, Messi aparece em foto inédita no Barradão

Um registro inédito de Lionel Messi no Estádio Manoel Barradas chamou atenção após o anúncio da sua aposentadoria na seleção argentina. O registro, feito em 2019, mostra o craque durante a passagem da equipe nacional por Salvador para a disputa da Copa América daquele ano.

A imagem foi resgatada pelo fotógrafo oficial da Argentina, Tato Pagano, e publicada nas redes sociais após Messi comunicar sua despedida da seleção. Na ocasião, o craque estava no estádio do Esporte Clube Vitória, utilizado pelos argentinos como centro de treinamento antes do início da competição.

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A Argentina esteve em Salvador em junho de 2019. Além de realizar sua preparação no Barradão, a equipe ficou hospedada na capital baiana e fez sua estreia na Copa América justamente na cidade. O primeiro compromisso foi diante da Colômbia, quando perdeu por 2 a 0 na Arena Fonte Nova.

Os hermanos chegaram até as semifinais da Copa América. No Mineirão, em Belo Horizonte, foram derrotados por 2 a 0 pelo Brasil, que posteriormente conquistaria o título. Na decisão do terceiro lugar, superaram o Chile por 2 a 1.

Tato Pagano e Lionel Messi no Barradão - Foto: Reprodução | Instagram/@tatografias

Messi anuncia aposentadoria na seleção argentina

Lionel Messi anunciou sua aposentadoria da seleção argentina nesta segunda-feira, 31 de agosto. O meia-atacante comunicou a decisão nas redes sociais. No total, ele conquistou os títulos da Copa do Mundo (2022), a Finalíssima (2022) e duas edições da Copa América (2021 e 2024).

O camisa 10 afirmou que a decisão foi tomada depois de muita reflexão e que deixa a equipe nacional com dor, mas também com a convicção de que chegou o momento de encerrar o ciclo.

No texto, revelou que escreveu as palavras no dia 21 de julho, dois dias depois da final, e que, após a morte de seu pai, ficou ainda mais convencido da decisão.

"Depois de todo esse tempo desde a final, refleti muito e quero dizer a todos que estou me aposentando da Seleção. É uma decisão dolorosa que custo a aceitar, mas entendo que chegou o momento", diz trecho do comunicado.