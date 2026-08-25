Vitória rescinde com atleta e abre espaço na folha para reforços

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O Esporte Clube Vitória comunicou, nesta terça-feira, 25, a rescisão contratual do goleiro Gabriel Vasconcelos, de 33 anos. De acordo com o clube baiano, a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes.

Gabriel não vinha sendo relacionado pela comissão técnica desde as finais da Copa do Nordeste. Após perder a condição de segundo goleiro, o atleta saiu dos planos e não estava nem viajando com a delegação quando três arqueiros eram acionados.

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Contratado pelo Vitória em 2025, Gabriel, chegou a ser emprestado ao Sport na temporada passada em busca de mais minutagem. Ele tinha vínculo com o Rubro-Negro até dezembro de 2028 e vencimentos considerados altos.

Saída abre espaço para reforços

Com a saída de Gabriel e um alívio na folha salarial, o Vitória pode voltar a olhar para o mercado da bola. Após fechar quatro contratações no meio do ano, a diretoria rubro-negra tinha planejamento de enxugar o elenco para trazer novos reforços futuramente. Recentemente, o clube anunciou o atacante Alex Bruno.

Nos últimos meses, Vitória e Gabriel negociavam rescisão ou a possibilidade de empréstimo. Após recusar proposta do Ceará, o goleiro passou a ser tratado como carta fora do baralho e viu Yuri Sena e Alexandre Fintelman ganharem espaço no elenco.

No total, o agora ex-jogador do Leão da Barra fez 14 jogos em sua passagem, sem a conquista de nenhum título.