Vitória x Vasco: qual premiação ao chegar na semifinal da Copa do Brasil?

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O Vitória precisa vencer o Vasco para seguir vivo na Copa do Brasil - mas tem objetivos que vão ainda além disso. Caso elimine o Vasco nas quartas de final, o Leão assegura vaga na semifinal e fatura mais R$ 9 milhões.

A classificação para as quartas já havia rendido R$ 4 milhões ao clube baiano. Agora, um novo avanço na competição aumentaria ainda mais o valor acumulado pelo Vitória no mata-mata e reforçaria o peso esportivo e financeiro da campanha rubro-negra.

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Leão está entre os oito sobreviventes

Além de Vitória e Vasco, seguem vivos na Copa do Brasil Atlético-MG, Internacional, Grêmio, Palmeiras e Santos, sendo que o Atlético-MG já venceu o Cruzeiro e está classificado. A fase reúne confrontos tradicionais e coloca o Rubro-Negro baiano entre clubes de grande investimento no futebol brasileiro.

Os duelos restantes das quartas são Grêmio x Internacional, Vitória x Vasco e Santos x Palmeiras. Ao todo, a CBF distribuirá cerca de R$ 500 milhões em premiações por desempenho esportivo aos clubes participantes da Copa do Brasil.

Campeão pode acumular R$ 91 milhões

A Copa do Brasil segue como uma das competições mais lucrativas do país. Considerando apenas as premiações do mata-mata, o campeão poderá acumular até R$ 91 milhões.

Quem chegar à final e terminar em segundo lugar poderá somar R$ 47 milhões, considerando os R$ 4 milhões das quartas, os R$ 9 milhões da semifinal e os R$ 34 milhões destinados ao vice.