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RUMO A 2030

Primeira convocação da Seleção Brasileira pós Copa se aproxima; saiba data

Na Super Data Fifa, o Brasil enfrentará duas vezes a Austrália, e depois a Índia

Marina Branco
Por
Ancelotti pelo Brasil
Ancelotti pelo Brasil - Foto: ODD ANDERSEN/AFP

A primeira convocação da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2026 já tem data marcada para acontecer. O técnico Carlo Ancelotti vai anunciar, na próxima quarta-feira, 9, às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a lista de 26 jogadores chamados para os amistosos contra Austrália e Índia, pela próxima Data Fifa.

A convocação terá transmissão ao vivo da CBF TV e marcará o início da caminhada do Brasil rumo à Copa do Mundo de 2030. Será a primeira lista da Amarelinha desde a participação no último Mundial, em que caiu nas oitavas de final para a Noruega.

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Brasil terá três amistosos na Super Data Fifa

A Seleção terá três compromissos internacionais na chamada Super Data Fifa. Os dois primeiros serão contra a Austrália, fora de casa.

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No dia 25 de setembro, o Brasil enfrenta os australianos no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Quatro dias depois, em 29 de setembro, a Seleção volta a encarar a Austrália, desta vez no Suncorp Stadium, em Brisbane.

O terceiro amistoso será inédito - no dia 3 de outubro, o Brasil enfrentará pela primeira vez a seleção principal da Índia. A partida será disputada no Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, conhecido como Estádio Salt Lake, em Calcutá.

Ancelotti treinando a Seleção Brasileira
Ancelotti treinando a Seleção Brasileira - Foto: RODOLFO BUHRER

Observação passa por Brasil, Libertadores e Europa

Para montar a lista, Ancelotti, a comissão técnica e os profissionais do Departamento de Seleções Masculinas têm acompanhado jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e campeonatos europeus.

A convocação será a primeira amostra do planejamento para o novo ciclo. Ainda em 2026, a Seleção Brasileira terá outra Data Fifa, marcada para novembro.

Ancelotti assistindo João Pedro pelo Chelsea
Ancelotti assistindo João Pedro pelo Chelsea - Foto: John Walton

Integração com a base é prioridade

Além da montagem do grupo principal, Ancelotti também trabalha no fortalecimento da integração entre a Seleção principal e as categorias de base. O processo foi iniciado desde a chegada do treinador e, segundo a CBF, passou a acontecer com maior intensidade neste novo momento.

A atenção também está voltada para os compromissos das seleções de base, como a Copa do Mundo Sub-17, em novembro, no Catar, e a construção de uma base para o próximo ciclo olímpico. Esse trabalho está sob responsabilidade de Paulo Victor, treinador da Seleção Sub-20.

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Ancelotti cbf convocação seleção brasileira

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