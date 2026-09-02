Golpista finge ser treinador de time da Série A e rouba R$ 22 mil de atacante famoso

Alguns jogadores do Grêmio receberam mensagens de "Luís Castro", técnico do time - e acabaram perdendo dinheiro. Um homem suspeito de se passar pelo treinador para pedir dinheiro a jogadores foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira, 2, no Rio de Janeiro.

A investigação aponta que o suspeito usava a foto do treinador português no WhatsApp e solicitava valores via Pix sob o pretexto de doações para um projeto social. O principal prejuízo identificado até o momento foi sofrido pelo atacante colombiano José Enamorado, do Grêmio, que transferiu R$ 22,5 mil ao golpista.

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O caso é investigado como estelionato mediante fraude eletrônica e falsa identidade.

Enamorado transferiu valor para cestas básicas

Segundo a investigação, o golpista manteve contato com Enamorado por vários dias. Fingindo ser Luís Castro, ele perguntava sobre rotina, família e desempenho nos treinamentos, além de elogiar a dedicação do jogador.

Em determinado momento, pediu que o atleta não comentasse a conversa com outros colegas, em uma tentativa de isolar a vítima e evitar que o golpe fosse descoberto.

Depois, o suspeito afirmou que o dinheiro seria destinado à compra de cestas básicas para um projeto social no Rio de Janeiro. O pedido foi de 300 cestas, ao valor de R$ 75 cada, totalizando R$ 22,5 mil.

O golpista enviou uma chave Pix aleatória, que dizia pertencer a uma suposta responsável pela instituição. A primeira tentativa de transferência foi barrada pelo limite diário da conta do jogador, mas o pagamento foi reagendado e concluído no dia seguinte.

Suspeito ainda tentou pedir mais R$ 50 mil

Depois de receber o valor, o golpista enviou a Enamorado uma suposta confirmação de recebimento das cestas pela instituição. Ainda no mesmo dia, tentou ampliar o prejuízo.

O suspeito afirmou que outro atleta, supostamente fora do Brasil e sem condições de responder por causa do fuso horário, também queria contribuir com a ação social. O novo pedido era de 600 cestas básicas, equivalentes a R$ 50 mil, com promessa de ressarcimento posterior.

A nova transferência não foi concluída porque também excedia o limite diário de movimentação bancária da vítima.

Enamorado - Foto: Reprodução I Instagram

Kannemann e D’Alessandro também foram procurados

Além de Enamorado, outros nomes ligados ao Grêmio foram alvo do golpe. O zagueiro Walter Kannemann recebeu contato do falso treinador, desconfiou da situação e procurou a polícia.

O ex-jogador Andrés D’Alessandro também foi abordado, mas a tentativa já era monitorada pelos investigadores e não resultou em pagamento.

Segundo a polícia, atletas do Grêmio e de outros clubes foram contatados pelo grupo criminoso. A apuração também identificou alvos vinculados a equipes de outros estados, a um clube europeu e a um artista de projeção nacional.

Operação cumpre mandados no Rio

A investigação é conduzida pela 4ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre. A Operação Falso 9 cumpriu, nesta quarta-feira, um mandado de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão em Itaperuna, no Rio de Janeiro, com apoio da Polícia Civil fluminense.

De acordo com a polícia, o grupo usava perfis falsos em aplicativos de mensagem para se passar por técnicos de futebol. No caso envolvendo o Grêmio, o suspeito utilizou a imagem de Luís Castro e chegou a orientar atletas a chegarem mais cedo ao centro de treinamento no dia seguinte "para bater um papo".

O Grêmio afirmou que não vai se manifestar, por entender que se trata de uma questão pessoal do atleta.