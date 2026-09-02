Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

GOLPE DO PIX

Golpista finge ser treinador de time da Série A e rouba R$ 22 mil de atacante famoso

Jogador acreditou estar contribuindo para a compra de cestas básicas

Marina Branco
Por
| Atualizada em
Luís Castro
Luís Castro - Foto: Reprodução I Instagram

Alguns jogadores do Grêmio receberam mensagens de "Luís Castro", técnico do time - e acabaram perdendo dinheiro. Um homem suspeito de se passar pelo treinador para pedir dinheiro a jogadores foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira, 2, no Rio de Janeiro.

A investigação aponta que o suspeito usava a foto do treinador português no WhatsApp e solicitava valores via Pix sob o pretexto de doações para um projeto social. O principal prejuízo identificado até o momento foi sofrido pelo atacante colombiano José Enamorado, do Grêmio, que transferiu R$ 22,5 mil ao golpista.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O caso é investigado como estelionato mediante fraude eletrônica e falsa identidade.

Enamorado transferiu valor para cestas básicas

Segundo a investigação, o golpista manteve contato com Enamorado por vários dias. Fingindo ser Luís Castro, ele perguntava sobre rotina, família e desempenho nos treinamentos, além de elogiar a dedicação do jogador.

Em determinado momento, pediu que o atleta não comentasse a conversa com outros colegas, em uma tentativa de isolar a vítima e evitar que o golpe fosse descoberto.

Leia Também:

MERCADO DA BOLA

R$ 9 bilhões em reforços: Veja as 15 contratações mais caras da janela
R$ 9 bilhões em reforços: Veja as 15 contratações mais caras da janela imagem

FUTEBOL

Vampeta expõe cobrança de Neymar após declaração polêmica
Vampeta expõe cobrança de Neymar após declaração polêmica imagem

ESPORTES

Clube com SAF de R$ 1 bilhão avança para adquirir estádio histórico
Clube com SAF de R$ 1 bilhão avança para adquirir estádio histórico imagem

Depois, o suspeito afirmou que o dinheiro seria destinado à compra de cestas básicas para um projeto social no Rio de Janeiro. O pedido foi de 300 cestas, ao valor de R$ 75 cada, totalizando R$ 22,5 mil.

O golpista enviou uma chave Pix aleatória, que dizia pertencer a uma suposta responsável pela instituição. A primeira tentativa de transferência foi barrada pelo limite diário da conta do jogador, mas o pagamento foi reagendado e concluído no dia seguinte.

Suspeito ainda tentou pedir mais R$ 50 mil

Depois de receber o valor, o golpista enviou a Enamorado uma suposta confirmação de recebimento das cestas pela instituição. Ainda no mesmo dia, tentou ampliar o prejuízo.

O suspeito afirmou que outro atleta, supostamente fora do Brasil e sem condições de responder por causa do fuso horário, também queria contribuir com a ação social. O novo pedido era de 600 cestas básicas, equivalentes a R$ 50 mil, com promessa de ressarcimento posterior.

A nova transferência não foi concluída porque também excedia o limite diário de movimentação bancária da vítima.

Enamorado
Enamorado - Foto: Reprodução I Instagram

Kannemann e D’Alessandro também foram procurados

Além de Enamorado, outros nomes ligados ao Grêmio foram alvo do golpe. O zagueiro Walter Kannemann recebeu contato do falso treinador, desconfiou da situação e procurou a polícia.

O ex-jogador Andrés D’Alessandro também foi abordado, mas a tentativa já era monitorada pelos investigadores e não resultou em pagamento.

Segundo a polícia, atletas do Grêmio e de outros clubes foram contatados pelo grupo criminoso. A apuração também identificou alvos vinculados a equipes de outros estados, a um clube europeu e a um artista de projeção nacional.

Operação cumpre mandados no Rio

A investigação é conduzida pela 4ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre. A Operação Falso 9 cumpriu, nesta quarta-feira, um mandado de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão em Itaperuna, no Rio de Janeiro, com apoio da Polícia Civil fluminense.

De acordo com a polícia, o grupo usava perfis falsos em aplicativos de mensagem para se passar por técnicos de futebol. No caso envolvendo o Grêmio, o suspeito utilizou a imagem de Luís Castro e chegou a orientar atletas a chegarem mais cedo ao centro de treinamento no dia seguinte "para bater um papo".

O Grêmio afirmou que não vai se manifestar, por entender que se trata de uma questão pessoal do atleta.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

golpe Grêmio pix

Relacionadas

Mais lidas