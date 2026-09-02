R$ 9 bilhões em reforços: Veja as 15 contratações mais caras da janela

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A janela de transferências das principais ligas da Europa chegou ao fim nesta terça-feira, 1º, com investimentos bilionários. Somadas, as 15 contratações mais caras do mercado europeu para a temporada 2026/27 chegaram a 1,027 bilhão de euros, aproximadamente R$ 9 bilhões.

A lista mostra mais uma vez a força financeira da Premier League. Dos 15 negócios mais caros da janela, 12 envolveram clubes ingleses. Fora da Inglaterra, apenas Real Madrid, Milan e Barcelona aparecem entre os responsáveis pelas maiores transferências.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A maior contratação foi definida justamente no último dia de mercado, com o Manchester City pagando 145 milhões de euros, cerca de R$ 866,7 milhões, para tirar Enzo Fernández do Chelsea.

City fecha maior compra da janela

O protagonista da lista, então, foi justamente o City. Além de contratar Enzo Fernández, o clube inglês também fechou com Elliot Anderson, do Nottingham Forest, por 135 milhões de euros, Ayyoub Bouaddi, do Lille, por 95 milhões de euros, e Iliman Ndiaye, do Everton, por 70 milhões de euros.

A movimentação reforça o peso do clube no mercado e ajuda a explicar o domínio inglês entre as maiores cifras da janela.

Brasileiros aparecem com Savinho e Bruno Guimarães

Entre os brasileiros, apenas Savinho e Bruno Guimarães aparecem no topo das transferências. Savinho foi contratado pelo Tottenham junto ao Manchester City por 87,7 milhões de euros. Já Bruno Guimarães deixou o Newcastle para defender o Arsenal em uma operação de 87,5 milhões de euros.

Os dois aparecem em sequência no ranking, dentro de uma lista dominada por clubes da Premier League.

Savinho, atacante brasileiro - Foto: Reprodução | @mancity

Veja as 15 maiores contratações da janela europeia

Enzo Fernández: Do Chelsea para o Manchester City - 145 milhões de euros Morgan Rogers: Do Aston Villa para o Chelsea - 138 milhões de euros Elliot Anderson: Do Nottingham Forest para o Manchester City - 135 milhões de euros Diomandé: Do RB Leipzig para o Real Madrid - 125 milhões de euros Barcola: Do PSG para o Liverpool - 120 milhões de euros Sandro Tonali: Do Newcastle para o Tottenham - 108 milhões de euros Matheus Fernandes: Do West Ham para o Tottenham - 99 milhões de euros Ayyoub Bouaddi: Do Lille para o Manchester City - 95 milhões de euros Savinho: Do Manchester City para o Tottenham - 87,7 milhões de euros Bruno Guimarães: Do Newcastle para o Arsenal - 87,5 milhões de euros Carlos Baleba: Do Brighton para o Manchester United - 75,9 milhões de euros Iliman Ndiaye: Do Everton para o Manchester City - 70 milhões de euros Anthony Gordon: Do Newcastle para o Barcelona - 70 milhões de euros Jérémy Jacquet: Do Stade Rennais para o Liverpool - 63,3 milhões de euros

Inglaterra concentra grandes negócios

O destaque geral é, claro, da Premier League, com Manchester City, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal e Manchester United movimentando algumas das maiores quantias do mercado.

O Tottenham, por exemplo, aparece com três contratações entre as mais caras, de Sandro Tonali, Matheus Fernandes e Savinho. O Liverpool também investiu pesado, com Barcola e Jérémy Jacquet.

Já o Chelsea, além de vender Enzo Fernández ao City, protagonizou a segunda maior compra da janela ao contratar Morgan Rogers junto ao Aston Villa.

Espanhóis também aparecem na lista

Fora da Inglaterra, o Real Madrid fez uma das maiores movimentações ao contratar Diomandé, do RB Leipzig, por 125 milhões de euros. O Barcelona também aparece no ranking com a chegada de Anthony Gordon, contratado junto ao Newcastle por 70 milhões de euros.

A lista confirma uma janela marcada por cifras altas, forte presença da Premier League e poucos clubes fora da Inglaterra competindo no topo do mercado europeu.