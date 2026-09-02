MERCADO DA BOLA
R$ 9 bilhões em reforços: Veja as 15 contratações mais caras da janela
Dos 15 negócios mais caros da janela, 12 envolveram clubes ingleses
A janela de transferências das principais ligas da Europa chegou ao fim nesta terça-feira, 1º, com investimentos bilionários. Somadas, as 15 contratações mais caras do mercado europeu para a temporada 2026/27 chegaram a 1,027 bilhão de euros, aproximadamente R$ 9 bilhões.
A lista mostra mais uma vez a força financeira da Premier League. Dos 15 negócios mais caros da janela, 12 envolveram clubes ingleses. Fora da Inglaterra, apenas Real Madrid, Milan e Barcelona aparecem entre os responsáveis pelas maiores transferências.
A maior contratação foi definida justamente no último dia de mercado, com o Manchester City pagando 145 milhões de euros, cerca de R$ 866,7 milhões, para tirar Enzo Fernández do Chelsea.
City fecha maior compra da janela
O protagonista da lista, então, foi justamente o City. Além de contratar Enzo Fernández, o clube inglês também fechou com Elliot Anderson, do Nottingham Forest, por 135 milhões de euros, Ayyoub Bouaddi, do Lille, por 95 milhões de euros, e Iliman Ndiaye, do Everton, por 70 milhões de euros.
A movimentação reforça o peso do clube no mercado e ajuda a explicar o domínio inglês entre as maiores cifras da janela.
Brasileiros aparecem com Savinho e Bruno Guimarães
Entre os brasileiros, apenas Savinho e Bruno Guimarães aparecem no topo das transferências. Savinho foi contratado pelo Tottenham junto ao Manchester City por 87,7 milhões de euros. Já Bruno Guimarães deixou o Newcastle para defender o Arsenal em uma operação de 87,5 milhões de euros.
Os dois aparecem em sequência no ranking, dentro de uma lista dominada por clubes da Premier League.
Veja as 15 maiores contratações da janela europeia
- Enzo Fernández: Do Chelsea para o Manchester City - 145 milhões de euros
- Morgan Rogers: Do Aston Villa para o Chelsea - 138 milhões de euros
- Elliot Anderson: Do Nottingham Forest para o Manchester City - 135 milhões de euros
- Diomandé: Do RB Leipzig para o Real Madrid - 125 milhões de euros
- Barcola: Do PSG para o Liverpool - 120 milhões de euros
- Sandro Tonali: Do Newcastle para o Tottenham - 108 milhões de euros
- Matheus Fernandes: Do West Ham para o Tottenham - 99 milhões de euros
- Ayyoub Bouaddi: Do Lille para o Manchester City - 95 milhões de euros
- Savinho: Do Manchester City para o Tottenham - 87,7 milhões de euros
- Bruno Guimarães: Do Newcastle para o Arsenal - 87,5 milhões de euros
- Carlos Baleba: Do Brighton para o Manchester United - 75,9 milhões de euros
- Iliman Ndiaye: Do Everton para o Manchester City - 70 milhões de euros
- Anthony Gordon: Do Newcastle para o Barcelona - 70 milhões de euros
- Jérémy Jacquet: Do Stade Rennais para o Liverpool - 63,3 milhões de euros
Inglaterra concentra grandes negócios
O destaque geral é, claro, da Premier League, com Manchester City, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal e Manchester United movimentando algumas das maiores quantias do mercado.
O Tottenham, por exemplo, aparece com três contratações entre as mais caras, de Sandro Tonali, Matheus Fernandes e Savinho. O Liverpool também investiu pesado, com Barcola e Jérémy Jacquet.
Já o Chelsea, além de vender Enzo Fernández ao City, protagonizou a segunda maior compra da janela ao contratar Morgan Rogers junto ao Aston Villa.
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Espanhóis também aparecem na lista
Fora da Inglaterra, o Real Madrid fez uma das maiores movimentações ao contratar Diomandé, do RB Leipzig, por 125 milhões de euros. O Barcelona também aparece no ranking com a chegada de Anthony Gordon, contratado junto ao Newcastle por 70 milhões de euros.
A lista confirma uma janela marcada por cifras altas, forte presença da Premier League e poucos clubes fora da Inglaterra competindo no topo do mercado europeu.