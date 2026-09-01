MERCADO DA BOLA
City contrata campeão do mundo em negócio recorde por R$ 870 milhões
Negociação iguala o recorde de transferências da Premier League
O Manchester City, clube matriz do Grupo City — conglomerado detentor de 90% da SAF do Bahia —, acertou nesta terça-feira, 1, a contratação do volante Enzo Fernández, que deixará o Chelsea após três temporadas no futebol inglês. O jogador foi campeão do mundo em 2022, pela Argentina, e vice na Copa do Mundo de 2026.
De acordo com informações da ESPN, o clube inglês chegou a um acordo para pagar 125 milhões de libras pelo argentino, valor equivalente a quase R$ 870 milhões.
A negociação coloca Enzo Fernández no topo da lista das maiores transferências da história da Premier League. O valor iguala a quantia desembolsada pelo Liverpool para contratar o atacante Alexander Isak, que deixou o Newcastle.
Enzo Fernández é liberado pelo Chelsea
Com o acordo encaminhado, Enzo Fernández já recebeu autorização do Chelsea para viajar a Manchester e realizar os exames médicos antes de assinar contrato com o novo clube.
O meio-campista encerra sua passagem pelo Chelsea após três anos. Durante o período em Stamford Bridge, o argentino disputou 170 partidas e marcou 31 gols.
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Títulos e destaque pelo Chelsea
Enzo Fernández também deixa o clube londrino com títulos importantes no currículo. Vestindo a camisa do Chelsea, o argentino foi peça de destaque na campanha que terminou com a conquista do Mundial de Clubes da Fifa, em 2025.
Além do título mundial, o volante também participou da conquista da Uefa Conference League pelo clube inglês.
Agora, aos 25 anos, Enzo Fernández terá um novo desafio na carreira e passará a defender o Manchester City, que desembolsará uma quantia histórica para contar com o meio-campista argentino.