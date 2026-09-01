Clube com SAF de R$ 1 bilhão avança para adquirir estádio histórico

Dez anos depois de demonstrar interesse em regularizar a parte pública do terreno do Estádio do Canindé, a Portuguesa finalmente avançou para adquirir a fração da estrutura que pertence ao poder público. Através de sua Sociedade Anônima de Futebol (SAF), a Lusa está perto de adquirir a área.

A ideia inicial anunciada pela própria equipe em janeiro de 2016, há dez anos, era que a Associação comprasse o terreno da Prefeitura de São Paulo. Com a mudança de planejamento, a própria SAF fará a aquisição e busque a estrutura necessária para tirar o projeto do papel.

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Uma das prioridades da Portuguesa é modernizar o Canindé. As obras tinham previsão para serem iniciadas ainda em 2025, mas foram adiadas devido a impasses burocráticos sobre a posse e regularização do terreno e têm previsão de início para o primeiro trimestre de 2027.

Parcela pertence ao poder público

Inaugurado em 11 de novembro de 1956, o Canindé possui aproximadamente 56 mil a 60 mil metros quadrados de sua área total dedicados totalmente à Prefeitura Municipal de São Paulo.

O terreno total utilizado pela Associação Portuguesa de Desportos possui cerca de 110 mil m², o que significa que metade do complexo (incluindo parte das arquibancadas e das dependências sociais) fica em solo público, sob regime de concessão.

Estádio histórico

O Canindé foi palco de partidas inesquecíveis e duelos marcantes do futebol brasileiro, como a vitória da Portuguesa por 5 a 4 contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro de 2001. O jogo eletrizante teve três gols do ainda jovem Ricardo Oliveira.

O caldeirão da Lusa também recebeu a maior goleada já registrada na história do Brasileirão: a vitória por 10 a 1 do Corinthians sobre o Tiradentes-PI, na edição de 1983.

SAF bilionária

A Portuguesa teve sua SAF apresentada ao fim de 2024, com investimento total avaliado em R$ 1,2 bilhão, embora análises contratuais apontem que os aportes efetivos e a realidade financeira sejam mais modestos e diluídos ao longo de vários anos.

Cerca de R$ 450 milhões foram dedicados às dívidas da associação, enquanto foram apresentados R$ 500 milhões para a modernização do Canindé e exploração comercial como arena multiuso.

Da parcela total anunciada, aproximadamente R$ 263 milhões foram destinados a diversos setores do esporte, como folha salarial, reforços, base e futebol feminino.