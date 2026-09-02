Vasco ganha retorno importante contra o Vitória pela Copa do Brasil

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O Vasco vai enfrentar o Vitória após receber uma boa notícia - o meia Johan Rojas, de 23 anos, se recuperou de uma sobrecarga muscular e voltou aos treinamentos nesta semana, ficando novamente à disposição da comissão técnica.

O jogador não entra em campo desde o dia 13 e desfalcou o time nas últimas partidas. Agora, com o retorno às atividades, pode ser utilizado nos próximos compromissos do Vasco.

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Meia não joga há quase três semanas

Johan Rojas vinha fora de combate por causa de uma sobrecarga muscular. O problema afastou o atleta dos jogos recentes, mas a recuperação evoluiu bem, e o colombiano já retomou os trabalhos com o restante do elenco.

A volta acontece em um momento importante para o Vasco, que vive uma sequência decisiva na temporada e busca alternativas para manter o nível competitivo do grupo, precisando manter o resultado construído contra o Vitória na partida de volta, no Barradão.

Temporada de participação ofensiva

Contratado para reforçar o setor de criação, Rojas tem números relevantes pelo clube em 2026. Até aqui, o meia disputou 31 partidas, marcou dois gols e distribuiu cinco assistências.

A participação direta em jogadas ofensivas faz do colombiano uma peça útil para aumentar a variedade do time, especialmente em partidas que exigem mais mobilidade e criação pelo meio.

Reforço interno para a sequência

Com o retorno de Rojas, o Vasco ganha um "reforço" dentro do próprio elenco. A tendência é que o jogador seja reintegrado gradualmente, de acordo com a resposta física nos treinamentos e a avaliação da comissão técnica.

Vasco e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, 2, às 21h30, no Barradão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.