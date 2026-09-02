Volante rescinde contrato com o Vitória e deixa o clube de graça

O volante Filipe Machado acertou a rescisão contratual com o Vitória, e deixou de ser oficialmente jogador do Rubro-Negro nesta quarta-feira, 2. O atleta tinha contrato com o Leão até o final de 2027, e está em período de empréstimo no Goiás, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Agora livre para assinar em definitivo com o Esmeraldino, Machado deixou o Vitória sem custos e também sem algum percentual de direitos econômicos vinculado ao time baiano. O jogador entrou em campo pelo Rubro-Negro pela última vez na última rodada do Brasileirão 2024, no empate em 2 a 2 com o Flamengo, no Maracanã.

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A campanha que marcou a permanência do Leão na Série A foi a única temporada do volante no Vitória. Contratado no segundo turno junto ao Cruzeiro, Filipe oscilou entre o banco de reservas e a titularidade, e fez 18 jogos com a camisa do Rubro-Negro.

Depois de ser uma peça para composição de elenco em seu ano de estreia no Vitória, Machado não voltou a entrar em campo mais na equipe baiana. O jogador atuou emprestado ao Coritiba durante toda a temporada de 2025, e vem jogando pelo Goiás em 2026.

Filipe Machado em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O volante é titular absoluto do Esmeraldino, fez 33 jogos na temporada e uma assistência na Série B do Campeonato Brasileiro. No momento da publicação desta matéria, o Goiás ocupa a 10ª colocação, com 36 pontos em 25 jogos disputados.