Agente de ex-Vitória nega envolvimento do jogador com crime organizado

André Cury, empresário de David, atacante formado no Esporte Clube Vitória, negou as acusações de envolvimento do jogador com o crime organizado. O atleta do Vasco foi alvo de mandados de busca e apreensão em uma operação contra o tráfico de armas e drogas, no Rio de Janeiro (RJ).

Segundo informação do jornal O Globo, André Cury apontou que o atleta já prestou esclarecimentos à Polícia Civil (PC) e foi liberado para realizar os treinamentos normalmente, de forma que ele deve estar disponível para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Vitória, nesta quarta-feira, 1.

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Ainda segundo o empresário do jogador, a ação da polícia não deveria ter sido realizada, já que não é necessário uma busca e apreensão para que uma pessoa possa prestar esclarecimentos.

“Não tem nada, ele já foi treinar. Já esclareceu e foi embora. Não há qualquer risco para ele. David é profissional. Para pedir esclarecimentos, não precisava mandar busca e apreensão, fazer toda essa tempestade. Parece que foram lá para prender os caras de uma facção. O cara não fez p... nenhuma”, disse Cury.

Entenda a operação

Quatro pessoas já foram presas pela operação nomeada “A Tropa”, que visa desarticular um esquema interestadual de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e comércio ilegal de armas. A ação faz parte de uma investigação da Polícia Civil do Espírito Santo (PC-ES), em conjunto com equipes do Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Além das prisões, um dos objetivos é cumprir 15 mandados de busca e apreensão. Os alvos são investigados por organização criminosa, tráfico de drogas e de armas, além de lavagem de dinheiro.