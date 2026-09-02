POLÍCIA
Bamor e TUI são banidas de jogos por seis meses após mortes; entenda
Diversos episódios de violência foram registrados no último Ba-Vi
As torcidas organizadas do Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória, Bamor e TUI (Torcida Uniformizada Os Imbatíveis), respectivamente, receberam uma sanção da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) e estão banidas de irem aos jogos dos clubes por seis meses a partir desta quinta-feira, 3.
A formalização desta sanção aconteceu na manhã desta quarta-feira, 2, na sede do Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos (BEPE), com as seguintes presenças:
- Presidente da Bamor: Luciano Venâncio;
- Presidente da TUI: Gabriel Oliveira;
- Promotora de Justiça do Ministério Público da Bahia, Telma Leal de Oliveira;
- Comandante do BEPE, tenente-coronel Flávio.
Medida tomada depois de episódios de violência
A decisão da PM-BA foi tomada após diversos episódios de violência, que culminaram em duas mortes, registradas no último Ba-Vi, que aconteceu no dia 23 de agosto.
O que vai acontecer durante o período de sanções?
Durante os seis meses da sanção, tanto a Bamor quanto a TUI ficarão impedidas de comparecer a eventos esportivos nos âmbitos estadual, regional, nacional ou internacional, portando:
- Faixas;
- Cartazes;
- Bandeiras;
- Vestimentas;
- Outros elementos que as identifiquem como torcidas organizadas;
- Utilizar instrumentos musicais de qualquer natureza.
Medida respaldada em lei
A medida sancionada sobre as duas torcidas uniformizadas é respaldada na Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023), nos Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) firmados pela Bamor e TUI perante o Ministério Público da Bahia (MP-BA).