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POLÍCIA

Bamor e TUI são banidas de jogos por seis meses após mortes; entenda

Diversos episódios de violência foram registrados no último Ba-Vi

Gustavo Zambianco
Por
Bamor e TUI
Bamor e TUI - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória e San Junior | Divulgação | EC Bahia

As torcidas organizadas do Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória, Bamor e TUI (Torcida Uniformizada Os Imbatíveis), respectivamente, receberam uma sanção da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) e estão banidas de irem aos jogos dos clubes por seis meses a partir desta quinta-feira, 3.

A formalização desta sanção aconteceu na manhã desta quarta-feira, 2, na sede do Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos (BEPE), com as seguintes presenças:

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  • Presidente da Bamor: Luciano Venâncio;
  • Presidente da TUI: Gabriel Oliveira;
  • Promotora de Justiça do Ministério Público da Bahia, Telma Leal de Oliveira;
  • Comandante do BEPE, tenente-coronel Flávio.

Medida tomada depois de episódios de violência

A decisão da PM-BA foi tomada após diversos episódios de violência, que culminaram em duas mortes, registradas no último Ba-Vi, que aconteceu no dia 23 de agosto.

O que vai acontecer durante o período de sanções?

Durante os seis meses da sanção, tanto a Bamor quanto a TUI ficarão impedidas de comparecer a eventos esportivos nos âmbitos estadual, regional, nacional ou internacional, portando:

  • Faixas;
  • Cartazes;
  • Bandeiras;
  • Vestimentas;
  • Outros elementos que as identifiquem como torcidas organizadas;
  • Utilizar instrumentos musicais de qualquer natureza.

Medida respaldada em lei

A medida sancionada sobre as duas torcidas uniformizadas é respaldada na Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023), nos Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) firmados pela Bamor e TUI perante o Ministério Público da Bahia (MP-BA).

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Esporte Clube Bahia esporte clube vitória Polícia

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