Entenda como eliminação do Cruzeiro complica vaga do Bahia na Libertadores

A eliminação do Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil trouxe uma consequência importante para o Esporte Clube Bahia na disputa por uma vaga na Libertadores de 2027. Apesar de não envolver diretamente o Esquadrão, a queda do time mineiro modifica o cenário da briga pela classificação continental.

O Cruzeiro foi eliminado pelo Atlético-MG nesta terça-feira, 1º, após a derrota no confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil. Com a saída do torneio, a equipe mineira passa a ter apenas o Campeonato Brasileiro como competição até o fim da temporada.



Na prática, isso significa que o Cruzeiro poderá concentrar todos os seus esforços na Série A. O time é um dos principais concorrentes do Bahia na luta pelas primeiras posições e, segundo as projeções da UFMG, atualmente possui uma possibilidade maior de classificação para a Libertadores do que o Esquadrão.



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Cruzeiro também poderia abrir vaga para o Bahia

A eliminação do Cruzeiro também interfere em outro cenário que poderia beneficiar o Bahia, embora de maneira mais indireta.



Isso aconteceria caso a equipe mineira avançasse até a final da Copa do Brasil. A partir da atual edição do torneio, tanto o campeão quanto o vice-campeão garantem uma vaga na Libertadores da temporada seguinte.



Dessa maneira, se o Cruzeiro chegasse à decisão da Copa do Brasil e, simultaneamente, terminasse o Campeonato Brasileiro dentro do G-6, uma vaga adicional para a Libertadores seria aberta por meio da classificação da Série A.



Com a eliminação nas quartas de final, porém, essa possibilidade deixa de existir para o clube mineiro. Agora, o Cruzeiro terá somente o Brasileirão como caminho para garantir sua presença na principal competição continental da América do Sul.



Bahia mira entrada no G-4

O Bahia, por sua vez, ocupa atualmente a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos. O Esquadrão está um ponto à frente do Cruzeiro, que aparece em 6º, e apenas dois atrás do Fluminense, atual primeiro integrante do G-4.



A equipe comandada por Rogério Ceni terá uma oportunidade de entrar no grupo que garante vaga direta na Libertadores já neste sábado, 5.



Para assumir a 4ª colocação, o Bahia precisa vencer o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP), pela 26ª rodada do Brasileirão, e ainda torcer por uma derrota do Fluminense para o Vasco e por um tropeço do Cruzeiro diante do Athletico.

