Atlético-MG deixa de pagar Bahia por Vitor Hugo e Tricolor pode acionar CBF

O Esporte Clube Bahia avalia recorrer à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para cobrar do Atlético-MG o pagamento de uma parcela referente à transferência definitiva do zagueiro Vitor Hugo. A informação foi obtida pelo portal A TARDE.

Segundo apurou a reportagem, o clube mineiro deveria ter repassado ao Bahia 100 mil euros, aproximadamente R$ 596,7 mil na cotação atual, em maio deste ano. No entanto, o valor ainda não foi pago.



Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Parcela está atrasada há cerca de quatro meses

A quantia faz parte do acordo firmado entre Bahia e Atlético-MG no início de 2026 para a transferência definitiva de Vitor Hugo. Diante do atraso de aproximadamente quatro meses, o Esquadrão avalia ingressar com uma ação na CNRD para exigir o cumprimento da obrigação financeira assumida pelo clube mineiro.



A parcela, cujo vencimento estava previsto para maio, integra os valores estabelecidos na negociação que garantiu a permanência do zagueiro em Belo Horizonte.



A CNRD é o órgão da CBF responsável pela resolução de disputas no futebol brasileiro. A entidade analisa conflitos envolvendo clubes, atletas, treinadores, intermediários e outros agentes, inclusive questões relacionadas ao cumprimento de contratos e obrigações financeiras.





Vitor Hugo foi adquirido em definitivo pelo Atlético-MG

Vitor Hugo chegou ao Atlético-MG por empréstimo durante a temporada de 2025, quando ainda pertencia ao Bahia. Após conquistar espaço no elenco e terminar o ano como titular, o zagueiro demonstrou interesse em continuar no clube mineiro.



As diretorias de Bahia e Atlético-MG negociaram a permanência definitiva do defensor, e chegaram a um acordo em janeiro de 2026.



O pagamento de 100 mil euros com vencimento em maio faz parte dos compromissos financeiros previstos no acordo entre os clubes e é justamente o valor que agora está sendo cobrado pelo Bahia.