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DE SAÍDA

Atacante campeão do Nordeste rescinde com o Bahia rumo a time português

Pivete de Aço terá o contrato rescindido pelo Bahia

Téo Mazzoni
Por
Campeão do Nordeste, atacante da base deixa o Bahia rumo a Portugal
Campeão do Nordeste, atacante da base deixa o Bahia rumo a Portugal - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Formado nas categorias de base do Esporte Clube Bahia, o atacante Vitinho, de 22 anos, está de saída para o Paços de Ferreira, clube da Terceira Divisão de Portugal. O Pivete de Aço estava emprestado pelo Esquadrão ao Santa Cruz, com contrato válido até o final desta temporada.

De acordo com informações obtidas pelo portal A TARDE, Vitinho terá seu contrato rescindido pelo Bahia e ficará livre para assinar em definitivo com o clube português.

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Bahia mantém 30% dos direitos econômicos de Vitinho

Apesar da rescisão contratual, o Bahia vai manter 30% dos direitos econômicos do atacante, podendo lucrar com uma futura venda do jogador, conforme apurado pela reportagem.

Vitinho, de 22 anos, terá o contrato rescindido pelo Bahia e ficará livre para assinar em definitivo com o Paços de Ferreira.
Vitinho, de 22 anos, terá o contrato rescindido pelo Bahia e ficará livre para assinar em definitivo com o Paços de Ferreira. - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Atacante foi campeão da Copa do Nordeste pelo Bahia

Campeão da Copa do Nordeste de 2025 pelo Bahia, Vitinho foi titular no jogo de ida da decisão contra o Confiança e também entrou em campo na partida que confirmou o título. O atacante estava emprestado ao Santa Cruz desde o final do ano passado.

No clube pernambucano, o Pivete de Aço se tornou titular e peça importante da equipe que disputa o acesso no quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro, em busca de uma vaga na Segunda Divisão. Pelo Santa Cruz, o atacante disputou 25 jogos e marcou um gol.

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Vitinho iniciou trajetória no Bahia durante a pandemia

A história de Vitinho no Bahia teve início em 2020, durante a pandemia, quando o atacante atuava pela equipe Sub-17 do Esquadrão. Desde então, o jogador disputou 92 partidas pelas divisões de base, com dez gols marcados e quatro assistências.

Pela equipe profissional, Vitinho disputou apenas nove jogos. Sete deles aconteceram na temporada passada, quando o atacante recebeu o maior número de oportunidades sob o comando do técnico Rogério Ceni.

Como mencionado anteriormente, Vitinho foi campeão da Copa do Nordeste, além de conquistar os títulos do Campeonato Baiano em 2023 e 2025.

Nas categorias de base, o atacante também levantou o troféu do Campeonato Baiano Sub-20 em quatro temporadas consecutivas: 2021, 2022, 2023 e 2024. Em 2021, também foi campeão baiano na categoria Sub-17.

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Esporte Clube Bahia mercado da bola Vitinho

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