DE SAÍDA
Atacante campeão do Nordeste rescinde com o Bahia rumo a time português
Pivete de Aço terá o contrato rescindido pelo Bahia
Formado nas categorias de base do Esporte Clube Bahia, o atacante Vitinho, de 22 anos, está de saída para o Paços de Ferreira, clube da Terceira Divisão de Portugal. O Pivete de Aço estava emprestado pelo Esquadrão ao Santa Cruz, com contrato válido até o final desta temporada.
De acordo com informações obtidas pelo portal A TARDE, Vitinho terá seu contrato rescindido pelo Bahia e ficará livre para assinar em definitivo com o clube português.
Bahia mantém 30% dos direitos econômicos de Vitinho
Apesar da rescisão contratual, o Bahia vai manter 30% dos direitos econômicos do atacante, podendo lucrar com uma futura venda do jogador, conforme apurado pela reportagem.
Atacante foi campeão da Copa do Nordeste pelo Bahia
Campeão da Copa do Nordeste de 2025 pelo Bahia, Vitinho foi titular no jogo de ida da decisão contra o Confiança e também entrou em campo na partida que confirmou o título. O atacante estava emprestado ao Santa Cruz desde o final do ano passado.
No clube pernambucano, o Pivete de Aço se tornou titular e peça importante da equipe que disputa o acesso no quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro, em busca de uma vaga na Segunda Divisão. Pelo Santa Cruz, o atacante disputou 25 jogos e marcou um gol.
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Vitinho iniciou trajetória no Bahia durante a pandemia
A história de Vitinho no Bahia teve início em 2020, durante a pandemia, quando o atacante atuava pela equipe Sub-17 do Esquadrão. Desde então, o jogador disputou 92 partidas pelas divisões de base, com dez gols marcados e quatro assistências.
Pela equipe profissional, Vitinho disputou apenas nove jogos. Sete deles aconteceram na temporada passada, quando o atacante recebeu o maior número de oportunidades sob o comando do técnico Rogério Ceni.
Como mencionado anteriormente, Vitinho foi campeão da Copa do Nordeste, além de conquistar os títulos do Campeonato Baiano em 2023 e 2025.
Nas categorias de base, o atacante também levantou o troféu do Campeonato Baiano Sub-20 em quatro temporadas consecutivas: 2021, 2022, 2023 e 2024. Em 2021, também foi campeão baiano na categoria Sub-17.