Bahia empata com Palmeiras e busca semifinal inédita no feminino

Elas estão sonhando com a semifinal inédita no Brasileirão Feminino - e ainda podem conseguir. O Bahia segue vivo na briga por uma vaga histórica após empatar por 1 a 1 com o Palmeiras, na Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Série A1, na última segunda-feira, 31.

O resultado deixa o confronto aberto para a partida de volta, marcada para sexta-feira, 4, às 21h30, na Arena Barueri. Quem vencer avança às semifinais, e em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

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Yanne brilha e evita derrota na Fonte Nova

O Palmeiras saiu na frente ainda no primeiro tempo. Aos 28 minutos, Raíssa Bahia carregou a bola pelo meio e acionou Brena. A volante finalizou da entrada da área, no canto esquerdo de Yanne, e abriu o placar para as Palestrinas.

O Bahia respondeu antes do intervalo, em contra-ataque rápido. Aos 44 minutos, depois de grande defesa de Yanne em finalização de Raíssa Bahia na pequena área, Raquel puxou a transição em velocidade e lançou Wendy Carballo pela esquerda.

A atacante uruguaia invadiu a área, escapou da marcação e bateu. A bola desviou em Pati Maldaner e tirou a goleira Kate Tapia da jogada.

Na segunda etapa, Yanne voltou a ser decisiva. Aos 14 minutos, Dan Nunes cometeu pênalti em Tainá Maranhão. Bia Zaneratto foi para a cobrança, bateu no canto direito baixo, mas parou em ótima defesa da goleira tricolor.

Bahia feminino contra o Palmeiras na Fonte Nova - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Bahia segura pressão do Palmeiras

O equilíbrio seguiu durante o segundo tempo, mas o Palmeiras teve as melhores chances para virar. Aos 29 minutos, Tainá Maranhão recebeu perto da marca do pênalti e tocou para Gláucia finalizar cruzado, enquanto Yanne apareceu novamente para salvar o Bahia.

Dois minutos depois, a camisa 12 fez outra intervenção importante, desta vez em chute de Tainá Maranhão dentro da área, após sobra de uma disputa entre Bia Zaneratto e Ángela Gómez.

Com as defesas, Yanne se tornou um dos principais nomes da partida e garantiu que o Bahia chegasse ao jogo de volta com chances reais de classificação.

Melhor campanha da história

A presença nas quartas confirma a melhor campanha do Bahia na história do Campeonato Brasileiro Feminino. As Mulheres de Aço avançaram ao mata-mata da Série A1 pela segunda temporada consecutiva, superando o desempenho de 2025.

No ano passado, o clube terminou a primeira fase em sétimo lugar, com 24 pontos, e se tornou o primeiro time nordestino a chegar ao mata-mata da elite nacional. Em 2026, o Bahia foi além, garantindo a classificação com uma rodada de antecedência e encerrando a primeira fase na sexta colocação, com 29 pontos.

O Palmeiras, adversário das quartas, terminou a etapa inicial em terceiro lugar, com 36 pontos. Na fase classificatória, as equipes também se enfrentaram na Fonte Nova e ficaram no empate sem gols.