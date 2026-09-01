Bahia entra forte na briga por vaga na Libertadores, aponta UFMG

A sequência positiva do Esporte Clube Bahia no Campeonato Brasileiro também vem sendo acompanhada por uma evolução significativa nas projeções para a próxima edição da Copa Libertadores da América.

Após vencer o Internacional no último domingo, 30, o Bahia chegou à 5ª colocação da Série A e aumentou para 38,8% a probabilidade de garantir uma vaga na competição continental em 2027. Os números são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).



Na rodada anterior, após o triunfo no BaVi, a possibilidade de classificação do Bahia para a Libertadores havia chegado a 24,9%, um crescimento de 8,5 pontos percentuais em relação à rodada anterior.



Com a segunda vitória consecutiva no campeonato, a projeção voltou a subir. Desta vez, o aumento foi de aproximadamente 13,9 pontos percentuais, levando o Bahia aos 38,8% de chances de disputar a principal competição de clubes da América do Sul na próxima temporada.





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Com esse percentual, o Bahia aparece como o 6º clube do Brasileirão com maior probabilidade de classificação para a Libertadores. À frente estão Palmeiras (99,5%), Flamengo (98,2%), Athletico-PR (87,4%), Fluminense (60,2%) e Cruzeiro (41,7%).



Além da evolução nas projeções, a campanha também coloca o Bahia em uma posição favorável na tabela. A equipe comandada por Rogério Ceni ocupa atualmente a 5ª colocação, com 40 pontos, mesma pontuação registrada pelo clube na mesma rodada da edição anterior da Série A.



O Bahia está a apenas dois pontos do Fluminense, que ocupa a primeira posição dentro do G-4. A distância mantém o Bahia próximo da zona de classificação direta para a Libertadores e reforça a importância da sequência das próximas rodadas.



Próximo desafio

O Bahia terá pela frente o Red Bull Bragantino na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para sábado, 5, às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).