De volta ao G-5, Bahia iguala pontuação do Brasileirão de 2025

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Invicto há nove jogos após derrotar o Internacional por 3 a 2 neste domingo, 30, na Arena Fonte Nova, o Esporte Clube Bahia reagiu no Campeonato Brasileiro e chegou aos 40 pontos. A pontuação tricolor em 2026, inclusive, é a mesma do ano passado após 25 jogos.

Ao completar 25 partidas no Brasileirão de 2025, o Bahia somava os mesmos 40 pontos que acumula na atual temporada. Na edição passada da Série A, o Tricolor fez sua melhor participação na era dos pontos corridos — 7ª colocação e 60 pontos.

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Se a comparação for feita com o desempenho de 2024, no mesmo recorte, a equipe de Rogério Ceni possui um ponto a mais no Brasileirão 2026. Já em relação ao campeonato de 2019, são dois pontos a mais.

Nós vamos lutar pelo melhor que podemos. Quero chegar o mais alto possível. Rogério Ceni - Técnico do Bahia

Melhores campanhas do Bahia na Série A em 25 jogos

2019 - 38 pontos, 10 triunfos e +6 de saldo

2024 - 39 pontos, 11 triunfos e +7 de saldo

2025 - 40 pontos, 11 triunfos e +3 de saldo

2026 - 40 pontos, 10 triunfos e +7 de saldo

Caio Alexandre comemora vaga para a Libertadores após o fim do Brasileirão de 2024 - Foto: Catarina Brandão | EC Bahia

Posição na tabela é a melhor dos últimos anos

Além de ter igualado a pontuação da temporada passada e superado a retrasada, o Bahia ocupa sua melhor colocação após 25 jogos na era dos pontos corridos. Enquanto estava na 7ª posição em 2024 e na 6ª em 2025, o Bahia hoje é o 5º colocado na tabela.

Presente nas últimas duas edições da Copa Libertadores, o Esquadrão de Aço retornou ao G-5 e tenta sua terceira classificação seguida à principal competição da Conmebol. Vale lembrar, no entanto, que apenas os quatro melhores garantem vaga direta na fase de grupos.