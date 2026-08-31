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HISTÓRICO!

Acevedo iguala ídolo como estrangeiro com mais jogos na história do Bahia

Volante uruguaio alcançou a marca de 153 partidas com a camisa tricolor na partida contra o Inter

Marina Branco
Por
| Atualizada em
Acevedo em campo pelo Bahia na Arena Fonte Nova
Acevedo em campo pelo Bahia na Arena Fonte Nova - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

Acevedo está marcado na história do Bahia - o volante uruguaio alcançou a marca de 153 partidas com a camisa tricolor, se tornando o jogador estrangeiro que mais vezes defendeu o Esquadrão de Aço, igualando o argentino José Sanfilippo, que havia sustentado o recorde por mais de cinco décadas.

O feito foi consolidado no triunfo contra o Internacional, reforçando a importância de Acevedo no elenco do Bahia e consolidando a trajetória de um jogador que chegou contestado, mas virou referência técnica e de liderança no elenco.

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De reforço da SAF a líder do elenco

Acevedo foi anunciado no início de 2023 e fez parte do primeiro ciclo de contratações do Bahia após a implementação da SAF comandada pelo Grupo City. À época, chegou como um volante de forte marcação, com perfil mais físico e função prioritária de proteção à defesa.

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Com o passar das temporadas, no entanto, o uruguaio ampliou o repertório. Além da intensidade na marcação, passou a ter papel importante na saída de bola e na circulação do jogo tricolor. Hoje, é visto como um dos principais passadores do elenco e uma das peças de confiança de Rogério Ceni.

A evolução também se refletiu no status interno. Acevedo assumiu protagonismo, tornou-se capitão em boa parte da temporada e renovou contrato com o Bahia até o fim de 2031, em um vínculo que reforça a aposta do clube na permanência do jogador por longo prazo.

Marca iguala ídolo argentino

O recorde pertencia unicamente a José Sanfilippo, atacante argentino que defendeu o Bahia entre 1968 e 1971. Considerado um dos grandes goleadores do futebol sul-americano, Sanfilippo marcou época no Tricolor e fez parte do elenco bicampeão baiano em 1970 e 1971.

Diferente de Acevedo, que construiu sua história como volante de sustentação e organização, Sanfilippo era um atacante de presença decisiva na área. A marca de 152 jogos como estrangeiro com mais partidas pelo Bahia atravessou gerações até ser igualada pelo uruguaio.

Na próxima vez que entrar em campo, Acevedo chegará a 154 jogos pelo Bahia, assumindo sozinho o topo da lista.

Estrangeiros com mais jogos pelo Bahia

  1. Nicolás Acevedo: 153 jogos
  2. José Sanfilippo: 153 jogos
  3. Lucas Mugni: 98 jogos
  4. Manoel: 81 jogos
  5. Rodolfo Rodríguez: 76 jogos
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Acevedo Esporte Clube Bahia

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