E.C.BAHIA
Atacante do Bahia é expulso em confusão contra o Inter e vira desfalque na Série A
Expulsão aconteceu após o fim da partida e foi relatada em súmula
Fora dos holofotes e após o apito final da partida entre Bahia e Internacional, na Arena Fonte Nova, o atacante Everaldo foi expulso e desfalca o Tricolor Baiano na próxima rodada do Brasileirão.
Everaldo foi expulso pouco depois do apito final da partida na Arena Fonte Nova, quando jogadores dos bancos de reservas de Bahia e Internacional trocaram farpas e iniciaram uma confusão.
O árbitro Paulo Cesar Zanovelli declarou na súmula da partida, disponibilizada publicamente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que Everaldo trocou "ofensas e empurrões" com um preparador físico do Internacional e foi expulso. O profissional do time gaúcho também foi punido com a expulsão.
"Fui informado pelo 4° árbitro, que o jogador trocou ofensas e empurrões contra o preparador físico da equipe do Inter, Sr. Gonzalo Danilo, e o segurando pela camisa, ocasionando um princípio de tumulto generalizado entre as equipes, sendo controlado em seguida por membros da comissão e seguranças de ambas as equipes. Fato esse ocorrido após o término da partida", declarou o árbitro.
Everaldo vira desfalque
Com a expulsão, Everaldo vira desfalque do Bahia para a partida contra o Bragantino, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no próximo sábado, 5, às 16h (horário de Brasília) deste sábado, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
Everaldo tem 35 anos e tem sido reserva do Bahia, por vezes sem nem deixar o banco de reservas durante as partidas. Emprestado pelo Fluminense, ele tem contrato com o Bahia somente até o final de 2026.