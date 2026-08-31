Noite fantástica de Pulga não esconde mediocridade dos pontas do Bahia

O triunfo por 3 a 2 sobre o Internacional, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, teve o sabor adocicado do alívio imediato. Devolveu o Bahia ao quinto lugar do Brasileirão, com 40 pontos, reacendeu a chama da briga pelo G4 e deu novo fôlego à caça por uma vaga direta na Libertadores. Mas o futebol de alto rendimento é implacável: ele não se deixa enganar por entorpecentes emocionais.

Para além da vibração no apito final e da exibição solitária e inspirada de Erick Pulga, o jogo escancarou a anemia estatística e a pobreza conceitual que separam o projeto do Esquadrão de Aço da verdadeira elite nacional. A produtividade dos pontas no time de Rogério Ceni não é apenas baixa; é uma dívida tática que custa caro.

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Pulga honrou o apelido e fez valer o "O Fantástico Pulga" com dois gols que decidiram a partida. Mas a exceção não pode ser transformada em salvo-conduto para o padrão de mediocridade do setor.

A tabela do Campeonato Brasileiro não mente, e a comparação com quem realmente briga pela taça expõe a distância entre o desejo e a realidade. No Flamengo, a eficiência dos extremos é a engrenagem que sustenta o topo: Samuel Lino ostenta impressionantes 11 gols e 10 assistências na temporada, enquanto Carrascal soma 5 gols e 9 passes decisivos. No Palmeiras, o sarrafo é igualmente impiedoso: Jhon Arias contabiliza 14 gols e 7 assistências, escoltado por Maurício, que já entregou 12 gols e 3 assistências.

São números frios, objetivos e avassaladores. Mostram que, no futebol moderno, a ponta deixou de ser mero corredor de recomposição tática para se tornar o epicentro da vitória. Enquanto os líderes pavimentam caminhos com números estratosféricos de seus pontas, o Bahia tenta sobreviver de esmolas ofensivas. Se o time de Ceni sofre para construir placares elásticos, perde pontos estúpidos e se mostra incapaz de assassinar jogos quando domina o adversário, a resposta está na inoperância de quem atua aberto.

Cobrança sem floreios: quem quer ir além precisa entregar números

O ecossistema do Bahia acostumou-se a se aliviar no talento refinado de Everton Ribeiro, na entrega pontual de Alejo Véliz ou nas investidas solitárias de Luciano Juba. É uma dependência viciante e perigosa. Quem almeja frequentar a prateleira de cima do futebol da América do Sul precisa exigir que seus atacantes de beirada produzam dados de gente grande, não apenas lampejos esporádicos.

É hora de desatar esse nó. Ademir precisa parar de ser apenas uma promessa de velocidade e voltar a ser o "Fumaçinha" vertical e letal. Kike Olivera precisa urgentemente transformar em futebol prático a moral abstrata concedida por Rogério Ceni — que chegou ao absurdo de cravar que o atacante deveria ter ido à Copa do Mundo pelo Uruguai. Sanabria, por sua vez, não pode continuar vivendo do crédito do seu talento potencial; futebol de topo exige execução, não simpatia.

A cobrança atinge com o mesmo peso e rigor a academia de talentos. Ruan Pablo e Kauê Furquim acumulam convocações para as seleções brasileiras de base e desfrutam do status de joias dos Pivetes de Aço. Lindo no papel. No campo profissional, contudo, o peso da camisa exige que parem de ser promessas de sub-20 e passem a entregar gols, assistências e decisões maduras no último terço do gramado.

Sem utopia: o sarrafo mudou de patamar

O futebol contemporâneo varreu do mapa os pontas burocráticos, aqueles especialistas em "preencher espaço" e perseguir lateral até a linha de fundo sem incomodar a meta oposta. A atuação de Pulga contra o Inter desenhou o mapa da mina: agressividade e presença de área mudam o patamar de qualquer equipe.

Que a noite mágica de Erick Pulga não seja um anestésico para mascarar a letargia dos demais, mas sim o sarrafo mínimo exigido para o setor. O Bahia tem investimento, tem gestão e tem ambição. O que não tem mais é tempo para tolerar a timidez numérica dos seus atacantes de beirada. Quem quer o topo precisa produzir como quem vive nele.

Justiça seja feita: a espinha dorsal funcionou

Antes de fechar a conta, vale destacar quem realmente manteve o alto nível contra o Inter. Alejo Véliz não fez gol, mas executou a função de pivô com absoluta excelência — o passe de calcanhar para a infiltração de Pulga foi simplesmente sensacional. Na intermediária, Acevedo segue sendo um gigante em campo: marca com intensidade, organiza o jogo com frieza e ainda brinda a equipe com assistência.

E, claro, Luciano Juba voltou à boa fase de vez. Exibe inteligência tática, leitura de jogo apurada e uma precisão cirúrgica a cada lance. Do jeito que a bola vem tratando o rapaz, vale o aviso: "Alô, Ancelotti! Olha o Jubinha aí pedindo passagem na Seleção!". Vai que cola...