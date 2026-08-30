HERÓI DO BAHIA
Erick Pulga desabafa após dois gols e revela momento difícil no Bahia
Atacante marcou foi o herói da virada tricolor diante do Internacional na Série A
O atacante Erick Pulga foi o grande destaque do Esporte Clube Bahia na vitória por 3 a 2 sobre o Internacional, neste domingo, 30, na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 16 marcou dois gols na partida e foi decisivo para a virada do Esquadrão, que chegou aos 40 pontos e subiu para a 5ª posição na tabela.
Após a partida, Pulga celebrou os dois tentos marcados e reconheceu a importância dos gols para recuperar a confiança. O atacante, porém, fez questão de destacar que seu desempenho pelo Bahia não pode ser medido apenas pela quantidade de vezes que balança as redes.
Com certeza, o gol é muito importante, que você dá confiança, mas se você pegar os meus números, os meus jogos que eu fiz, acho que é muito importante também o que eu me dedico pelo Bahia. Mesmo não fazendo gol, eu estou me dedicando, dando o máximo Erick Pulga - atacante do Bahia
Em 2026, Erick Pulga vive uma temporada mais discreta em termos de produtividade ofensiva. Diante disso, os dois gols marcados contra o Internacional ganham ainda mais importância para o atacante, que revelou ter atravessado um período difícil, mas ressaltou que nunca deixou de trabalhar nos bastidores.
“Muito feliz, momento muito marcante para mim, ajudar o Bahia a triunfar. Como eu falei, cara, estava passando um momento difícil, mas nunca deixei de trabalhar. Todos os meus companheiros sabem, no meu dia a dia, o que eu faço, que eu trabalho muito e me dedico. Para esse momento especial para mim, fico muito feliz. E é isso, cara, é sempre em prol do Bahia vencer”, declarou.
Leia Também:
Além da atuação individual, Pulga também destacou o momento vivido pelo Bahia. O triunfo sobre o Internacional foi o segundo consecutivo do Esquadrão no Campeonato Brasileiro, após a vitória por 2 a 0 sobre o Vitória, no BaVi.
“Confiança é tudo para a gente, para o nosso grupo. Dois triunfos, um fora de casa, que foi contra o Vitória, e um na nossa casa. É muito feliz também pelo nosso torcedor, que está aqui batalhando muito para estar aqui nesse momento, um domingo especial para todos eles, para nós. Agora é comemorar e desfrutar desse momento que a gente merece”, afirmou.
Próximo jogo
O Bahia volta a campo no próximo sábado, 5, às 16h, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.