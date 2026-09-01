Bahia prejudicado? Felipe Freitas reclama de pênalti e critica VAR

O Bahia segue vivo na luta por uma vaga na semifinal do Brasileirão feminino - mas nem tudo são flores no caminho. O empate por 1 a 1 entre Bahia e Palmeiras, pelo jogo de ida das quartas de final, terminou com reclamação tricolor sobre a arbitragem.

Após a partida na Fonte Nova, o técnico Felipe Freitas criticou a não marcação de um pênalti para as Mulheres de Aço e questionou a atuação do VAR no lance.

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O treinador citou uma jogada envolvendo Tosta e afirmou que a atleta do Bahia chegou antes na bola, foi atingida pela adversária e deveria ter tido a penalidade assinalada. Para Felipe, o lance era justamente o tipo de situação em que a tecnologia deveria interferir.

"É um pênalti muito claro, muito claro. Tanto quanto o outro pênalti, que foi da Dan, pelo menos na minha visão, de onde estava. A Tosta chega antes na bola, ela cava, bate na perna dela e não dá. Mas a minha reflexão não é só sobre isso. Ela é sobre qual a funcionalidade do VAR, se não para casos como esse", afirmou.

Técnico vê peso da xenofobia contra o Bahia

Felipe Freitas também fez uma crítica mais ampla à arbitragem no futebol feminino, afirmando enxergar um tratamento desproporcional contra algumas equipes e afirmou que a discussão vai além da origem dos árbitros escalados para as partidas.

"Transcende a parte da regionalização. Eu vejo que é o que comento várias vezes sobre a xenofobia estrutural que existe. E não importa se é arbitragem nordestina ou se não é, ainda assim trata-se com um peso completamente desproporcional", disse.

O técnico também reclamou da repetição de profissionais em jogos do Bahia e citou episódios anteriores envolvendo a arbitragem: "Há um enviesamento. A gente precisa refletir sobre a arbitragem muito".

Bahia feminino contra o Palmeiras na Fonte Nova - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

"Por muitas vezes, há pessoas despreparadas dentro do futebol feminino e sendo desenvolvidas no futebol feminino. Então, sim, eu vejo que há um peso contra alguns times, times que o apelo populacional vê como inferior. Nós não nos vemos assim, nós temos jogado de outra maneira", completou.

"Não importa se é árbitro que é da Bahia, se é assistente que é da Bahia, se é de fora, se é do Nordeste ou não. Eu vejo que isso acontece, sim, porque não respeitam a camisa e não respeitam a principal ação de serem neutros. Então, é uma pena e é uma vergonha ter um VAR e ele não ser utilizado", criticou.

Yanne defende pênalti e salva o Bahia

Além do pênalti não marcado, o Bahia também teve em uma penalidade o lance mais importante para evitar a derrota. No segundo tempo, Dan Nunes cometeu falta em Tainá Maranhão dentro da área, e Bia Zaneratto foi para a cobrança.

A atacante do Palmeiras bateu no canto direito baixo, mas parou em grande defesa de Yanne. A goleira tricolor ainda fez outras intervenções importantes na etapa final e foi uma das responsáveis por manter o empate na Fonte Nova.

Felipe Freitas elogiou a atuação da camisa 12 e defendeu que ela seja observada pela Seleção Brasileira. "Eu levanto essa bola para ela e para várias outras atletas. A Yanne é uma atleta completamente determinante no nosso modelo de jogo", elogiou.

Bahia feminino na Fonte Nova - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

"Até o último jogo, ela era disparada a goleira de maior cobertura de profundidade do Brasil. Dentro do modelo que o Arthur tem na seleção, contribuiria bastante. Hoje foi mais um jogo em que a Yanne provou, com pênalti, cobertura de profundidade, saindo jogando e tentando construir", avaliou.

"Ela tem sido determinante, com defesas que nos colocaram onde estamos. Esse pênalti que ela defende hoje, já defendeu na Ladies Cup, defendeu na Copa do Brasil contra o Bragantino. Zero novidade", completou.

Bahia manteve confronto aberto

O Palmeiras abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, com Brena. O Bahia empatou aos 44, em contra-ataque puxado por Raquel e finalizado por Wendy Carballo. A bola ainda desviou em Pati Maldaner antes de sair do alcance de Kate Tapia.

Na etapa final, o Palmeiras teve mais volume em alguns momentos e criou as principais chances, mas parou em Yanne. Para Felipe Freitas, o Bahia também teve oportunidades de sair em vantagem, principalmente no primeiro tempo.

O treinador afirmou que o time tricolor tem conseguido competir contra equipes mais consolidadas do futebol brasileiro feminino, apesar das diferenças financeiras e históricas.

"Hoje nós poderíamos, no primeiro tempo, ter feito alguns gols. Elas tiveram também boas oportunidades, que a Yanne conseguiu defender. Isso mostra o nosso tamanho. O Palmeiras tem grande qualidade, mas a gente mostra que também tem grande qualidade", disse.

Decisão será em Barueri

Com o empate por 1 a 1, a vaga nas semifinais segue aberta, e o jogo de volta será na sexta-feira, 4, às 21h30, na Arena Barueri.

"Houve uma evolução. No ano passado, nós teríamos perdido o primeiro jogo. Desta vez, empatamos e conseguimos fazer gol. Tem vários aprendizados, e esses aprendizados precisam ser aprofundados. Se a gente for jogando como merecedor, que consiga sair triunfante e classificado para a próxima fase de maneira inédita", projetou.