Bahia ganha reforço importante para enfrentar o Bragantino na Série A

O Esporte Clube Bahia entra em campo neste sábado, 5, às 16h, em Bragança Paulista (SP), no Estádio Cícero de Souza Marques, onde enfrenta o Red Bull Bragantino, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Rogério Ceni contará com um reforço importante.

Trata-se do volante Jean Lucas, que cumpriu suspensão automática na partida contra o Internacional, no último domingo, 30, em razão do terceiro cartão amarelo recebido no clássico BaVi, durante a comemoração do gol que confirmou o triunfo por 2 a 0 do Bahia.

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Herói do BaVi, Jean Lucas volta contra o Bragantino - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A confusão contra o Vitória, inclusive, rendeu a Jean Lucas uma denúncia do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Após julgamento, no entanto, o volante foi absolvido e não terá de cumprir nenhuma pena.

Portanto, após a absolvição no STJD e o cumprimento da suspensão automática, Jean Lucas surge como mais uma opção para o Bahia. O volante, porém, não deve ser alçado ao time titular, uma vez que Erick assumiu a vaga no onze inicial de Rogério Ceni.



Éverton Ribeiro pode retornar diante do Bragantino?

Além de Jean Lucas, existe a possibilidade de o meio-campista Éverton Ribeiro voltar a ser relacionado pelo técnico Rogério Ceni.



Inicialmente, a comissão técnica tricolor trabalhava com a possibilidade de o camisa 10 retornar contra o Internacional. No entanto, a programação previa uma margem de segurança caso o entendimento fosse de que o capitão ainda não estivesse 100% apto.



Nesse cenário, o retorno aos gramados poderia acontecer justamente diante do Red Bull Bragantino, conforme soube o portal A TARDE, mas a depender de como será a evolução durante a semana de preparação para o confronto.



Bahia sofre com desfalques

Além do retorno de Jean Lucas e da possível volta de Éverton Ribeiro, o Bahia também terá outras novidades na lista de relacionados para a partida, desta vez pelas ausências.



O atacante Everaldo, suspenso, não poderá entrar em campo. Além dele, quem também deve desfalcar a equipe é o ponta Mateo Sanabria, com uma lesão patelar no joelho.