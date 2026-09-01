Meio-campista desabafa e anuncia despedida do Bahia nas redes sociais

A noite desta terça-feira, 1º, marcou a despedida oficial do meia-atacante Vitinho do Bahia. O jogador de 22 anos está em fase final de assinatura de rescisão contratual com o Tricolor, mas já anunciou sua saída do clube para chegar oficialmente ao Paços de Ferreira, da 3ª divisão de Portugal.

A negociação não se trata de uma transferência envolvendo valores, mas o Bahia ficará com 30% dos direitos do jogador para uma possível futura venda. O mesmo modelo de transação foi usado com outros jovens da base que deixaram o clube recentemente, como Arthur Jampa, Dodô, Andrew e Richarllyson.

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"Estou me despedindo da minha família, que é o Bahia, para ir realizar o meu sonho de jogar na Europa. Mas antes quero agradecer muito a todos que participaram dessa caminhada de tantos anos no tricolor", diz trecho da publicação feita pelo jogador nas redes sociais.

Quem é Vitinho?

Vitinho em treinamento pelo Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Natural de Aracaju-SE, Vitinho fez parte do time sub-20 do Bahia que também contou com jogadores como Roger Gabriel, Sidney, Jota, Juninho e Kauã Davi. A geração empilhou títulos do Campeonato Baiano da categoria, e construiu uma hegemonia no estado.

O jogador também participou do pentacampeonato da Copa do Nordeste conquistado pelo Bahia em 2025, com participação nas finais contra o Confiança-SE. Ele foi titular no 5 a 0 que garantiu a taça ao Tricolor, na Arena Fonte Nova.

Fora dos planos do técnico Rogério Ceni, Vitinho foi emprestado ao Santa Cruz nesta temporada para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Foram 25 jogos pelo clube pernambucano, um gol e uma assistência.

O meia-atacante foi titular na reta final da 1ª fase da Terceira Divisão com o Santa Cruz, e ajudou a equipe com a classificação para o quadrangular final.

Veja a despedida completa do jogador nas redes sociais:

“Pra ser bastante sincero, nunca pensei no que poderia ou deveria falar nesse momento...

Estou passando aqui pra me despedir do clube que me formou como homem e como atleta.

Durante mais de 6 anos da minha vida, eu vivi dentro do Bahia, mas principalmente eu vivi o Bahia. Foi aqui que eu tive minhas primeiras oportunidades dentro do futebol, que evoluiu o meu jogo

O Bahia é parte da minha vida, claro, mas também parte da vida de toda a minha família, porque foi o Esquadrão que me deu a oportunidade de imaginar uma vida melhor para todos que estão ao meu lado desde o início.

Posso dizer, e com orgulho, que aqui eu passei por tudo, alegrias e frustrações, vitórias e derrotas, mas o mais importante é que foi aqui que aprendi a nunca desistir, a sempre correr atrás do meu sonho, e a sempre buscar aquilo que eu quero.

Hoje é o dia de eu ir atrás de novos objetivos. Estou me despedindo da minha família, que é o Bahia, para ir realizar o meu sonho de jogar na Europa. Mas antes quero agradecer muito a todos que participaram dessa caminhada de tantos anos no tricolor. Todos diretores, todos os treinadores, todas as comissões, todos os funcionários sem exceção que são a alma do Bahia e mantém esse clube tão organizado, dando a nós jogadores todas as melhores condições.

Enfim, todos os profissionais com o qual eu tive a honra e o privilégio de dividir os meus dias e essa fase da minha carreira.

Para finalizar, quero deixar um muito obrigado para o torcedor tricolor, que sempre me apoiou, sempre demonstrou confiança em mim.

Jamais esquecerei de vocês, até porque foi ao lado de vocês, que eu conquistei títulos na base, fiz coisas importantes, subi ao profissional, conquistei a Copa do Nordeste e 2 Baianos e Vocês são e sempre serão especiais pra mim.

Obrigado, Esporte Clube Bahia por tudo!

Um até logo a todos do, para sempre, Pivete de Aço, Vitinho.”