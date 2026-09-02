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ESPORTES

Clube histórico vira SAF e projeta sonho de Série A com R$ 30 milhões

Time foi o último time de fora da elite do futebol brasileiro a vencer a Copa do Brasil

Lucas Vilas Boas
Por
Paulista de Jundiaí conquistou título da título da quinta divisão do Paulistão em 2024
Paulista de Jundiaí conquistou título da título da quinta divisão do Paulistão em 2024 - Foto: Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão

Tempos difíceis passaram durante os 21 anos que separam o Paulista de Jundiaí do título mais importante de sua história — a Copa do Brasil de 2005. O clube viveu um período de glórias no início do século XXI, mas afundou em dívidas milionárias e transformou, em 2026, um acordo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) em uma luz no fim do túnel para tentar voltar a ser protagonista.

A equipe viveu seu auge a partir de 2004, quando fez grande campanha no Campeonato Paulista e chegou à final contra o São Caetano. Apesar da derrota na decisão, o Paulista garantiu a vaga na Copa do Brasil do ano seguinte e iniciou um sonho que era visto como impossível na realidade antiga do clube.

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Sob o comando de Vagner Mancini, o Galo de Jundiaí fez história ao derrota o Fluminense na final (2 a 0 no Estádio Dr. Jayme Cintra e empate por 0 a 0 em São Januário), tornando-se o último time de fora da elite do futebol brasileiro a vencer a Copa do Brasil.

Graças ao título do torneio, o Paulista disputou a fase de grupos da Libertadores em 2006, tendo como ponto alto a vitória por 2 a 1 sobre o tradicional River Plate em Jundiaí.

Nos anos seguintes, uma grave crise financeira fez o clube acumular dezenas de processos trabalhistas e dívidas que bloquearam as contas. Foram cerca de R$ 50 milhões em passivo e parcerias fracassadas que deixaram grandes prejuízos.

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Projeto de SAF

Em 2026, o clube passou a adotar o modelo de SAF para tentar se reestruturar e recuperar espaço no cenário estadual. Na noite da última sexta-feira, 28, a equipe anunciou os primeiros detalhes do funcionamento da sua SAF.

O principal ponto inclui a previsão de um aporte inicial avaliado em R$ 30 milhões, que será destinado ao futebol e à infraestrutura. O valor será aplicado gradualmente, de acordo com as prioridades estabelecidas durante o projeto. A SAF também vai assumir toda a dívida da Associação, que atualmente está na casa dos R$ 120 milhões.

"A profissionalização precisa ser percebida na prática: na clareza das responsabilidades, na integração entre as áreas e na capacidade de transformar planejamento em execução. Nossa responsabilidade é aplicar os recursos com critério, prioridade e visão de longo prazo", afirmou André Mesquita, CEO da SAF.

As principais metas esportivas de longo prazo do novo Paulista é chegar à elite do Campeonato Paulista até 2030 e se classificar à Série C ou à Série B do Brasileirão até 2032. O clube atualmente disputa a Série A3 do Campeonato Paulista e não possui divisão nacional.

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Paulista de Jundiaí SAF

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