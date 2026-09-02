Clube histórico vira SAF e projeta sonho de Série A com R$ 30 milhões

Tempos difíceis passaram durante os 21 anos que separam o Paulista de Jundiaí do título mais importante de sua história — a Copa do Brasil de 2005. O clube viveu um período de glórias no início do século XXI, mas afundou em dívidas milionárias e transformou, em 2026, um acordo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) em uma luz no fim do túnel para tentar voltar a ser protagonista.

A equipe viveu seu auge a partir de 2004, quando fez grande campanha no Campeonato Paulista e chegou à final contra o São Caetano. Apesar da derrota na decisão, o Paulista garantiu a vaga na Copa do Brasil do ano seguinte e iniciou um sonho que era visto como impossível na realidade antiga do clube.

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Sob o comando de Vagner Mancini, o Galo de Jundiaí fez história ao derrota o Fluminense na final (2 a 0 no Estádio Dr. Jayme Cintra e empate por 0 a 0 em São Januário), tornando-se o último time de fora da elite do futebol brasileiro a vencer a Copa do Brasil.

Graças ao título do torneio, o Paulista disputou a fase de grupos da Libertadores em 2006, tendo como ponto alto a vitória por 2 a 1 sobre o tradicional River Plate em Jundiaí.

Nos anos seguintes, uma grave crise financeira fez o clube acumular dezenas de processos trabalhistas e dívidas que bloquearam as contas. Foram cerca de R$ 50 milhões em passivo e parcerias fracassadas que deixaram grandes prejuízos.

Projeto de SAF

Em 2026, o clube passou a adotar o modelo de SAF para tentar se reestruturar e recuperar espaço no cenário estadual. Na noite da última sexta-feira, 28, a equipe anunciou os primeiros detalhes do funcionamento da sua SAF.

O principal ponto inclui a previsão de um aporte inicial avaliado em R$ 30 milhões, que será destinado ao futebol e à infraestrutura. O valor será aplicado gradualmente, de acordo com as prioridades estabelecidas durante o projeto. A SAF também vai assumir toda a dívida da Associação, que atualmente está na casa dos R$ 120 milhões.

"A profissionalização precisa ser percebida na prática: na clareza das responsabilidades, na integração entre as áreas e na capacidade de transformar planejamento em execução. Nossa responsabilidade é aplicar os recursos com critério, prioridade e visão de longo prazo", afirmou André Mesquita, CEO da SAF.

As principais metas esportivas de longo prazo do novo Paulista é chegar à elite do Campeonato Paulista até 2030 e se classificar à Série C ou à Série B do Brasileirão até 2032. O clube atualmente disputa a Série A3 do Campeonato Paulista e não possui divisão nacional.