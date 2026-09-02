Avani Duran assume CET e aponta desafios do turismo na Bahia

Empresária no setor turístico há quase 40 anos, e sócia-diretora e presidente da operadora LR Turismo, Avani Duran assumiu a coordenação da Câmara Empresarial do Turismo (CET), nesta quarta, 02, em evento realizado na Casa do Comérecio.

Evento da Câmara Empresarial do Turismo (CET) - Foto: Uendel Galter Ag. A TARDE

Em entrevista ao Portal A Tarde, a coordenadora destacou a necessidade de transformação nas práticas adotadas pelas empresas e profissionais da área.

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"Em primeiro lugar, tem um legado que eu preciso deixar para essas gerações que chegam e que precisam saber que o turismo não é partidário, mas é político. Ninguém pode seguir na atividade turística sem conhecer o passado e sem estar acompanhando o presente.", destaca Avani.

Ela destacou ainda a necessidade de inovação na prestação de serviços. "Operadores e empresários devem criar novos produtos focados em vivências e imersões autênticas para atender a um público exigente. A consolidação do setor exige uma proximidade maior entre o poder público, o empresariado turístico e a imprensa especializada", declarou Avani.



A estratégia do estado: Bahia 4.0

Maurício Bacelar, secretário de turismo da Bahia - Foto: Uendel Galter Ag. A TARDE

O secretário de Turismo do Estado da Bahia, Maurício Bacelar, em entrevista ao A TARDE, detalhou as diretrizes governamentais para acompanhar a evolução digital e a sustentabilidade no setor.

"A Secretaria de Turismo tem uma estratégia turística, que é o que guia as ações do governo do Estado na atividade turística, que é a Estratégia Turística Bahia 4.0", afirmou Bacelar.

O titular da Setur explicou os pilares da iniciativa. "Essa estratégia está baseada em dois pilares: o da inovação e o da sustentabilidade, que são os caminhos do futuro do turismo", declarou Maurício.

Sobre a articulação institucional, o secretário destacou que a Federação do Comércio é a casa do turismo. "Nós temos aqui uma câmara específica da atividade turística. É mais uma instância de discussão da nossa atividade, uma atividade que exige transversalidade para o seu desenvolvimento, e essa câmara é um dos desses instrumentos da transversalidade", pontuou.

Desenvolvimento regional em Camaçari

Patrício Oliveira, secretário de turismo de Camaçari - Foto: Uendel Galter Ag. A TARDE

O secretário de Turismo de Camaçari, Patrício Oliveira, enfatizou a importância da cooperação com o Sistema S e com a nova gestão da CET para qualificar o destino.

"A forma que vai contribuir, Dona Vani à frente da CET, é com a sumidade no que se refere ao turismo. E a Fecomércio, a gente tem parceria com a Fecomércio, o Sistema S, que ele qualifica... você imagina, o Sesc, Senac, Sebrae, são boas propulsoras de desenvolvimento do turismo na Costa de Camaçari", afirmou Patrício Oliveira.

Patrício destacou também o potencial local e a busca por excelência. "Nesse momento, nós temos duas carretas em parceria com o Sesc/Senac sobre a importância da qualificação da mão de obra. Dona Avani, à frente desse setor, vai trazer o olhar profissional e a experiência e nos ajudar a transformar Camaçari em um destino turístico de excelência", declarou Oliveira.

A visão do Sistema Comércio Bahia

O presidente do Sistema Comércio BA, Kelsor Fernandes, apontou o papel estratégico da entidade e da CET na articulação de melhorias estruturais para a liderança do turismo nordestino.

"O papel estratégico da Câmara Empresarial do Turismo é fundamental para discutir as temáticas do turismo. E nós estamos trazendo de volta essa casa, Avani Duran, que tem história no turismo da Bahia", afirmou Kelsor Fernandes.

O presidente do Sistema Comércio enfatizou a competência da nova coordenadora. "Uma pessoa extremamente experiente, batalhadora e que conhece muito de turismo e tem muito a nos ensinar. É uma parceira que nós estamos trazendo de volta e com certeza vai nos ajudar muito", declarou Kelsor Fernandes.