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EVOLUÇÃO DIGITAL

Avani Duran assume CET e aponta desafios do turismo na Bahia

Nova coordenadora detalha demandas do setor e inovações para o mercado

Jair Mendonça Jr
Por
Maurício Bacelar, Kelson Fernandes e Avani Duran
Maurício Bacelar, Kelson Fernandes e Avani Duran - Foto: Uendel Galter Ag. A TARDE

Empresária no setor turístico há quase 40 anos, e sócia-diretora e presidente da operadora LR Turismo, Avani Duran assumiu a coordenação da Câmara Empresarial do Turismo (CET), nesta quarta, 02, em evento realizado na Casa do Comérecio.

Evento da Câmara Empresarial do Turismo (CET)
Evento da Câmara Empresarial do Turismo (CET) - Foto: Uendel Galter Ag. A TARDE

Em entrevista ao Portal A Tarde, a coordenadora destacou a necessidade de transformação nas práticas adotadas pelas empresas e profissionais da área.

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"Em primeiro lugar, tem um legado que eu preciso deixar para essas gerações que chegam e que precisam saber que o turismo não é partidário, mas é político. Ninguém pode seguir na atividade turística sem conhecer o passado e sem estar acompanhando o presente.", destaca Avani.

Ela destacou ainda a necessidade de inovação na prestação de serviços. "Operadores e empresários devem criar novos produtos focados em vivências e imersões autênticas para atender a um público exigente. A consolidação do setor exige uma proximidade maior entre o poder público, o empresariado turístico e a imprensa especializada", declarou Avani.

A estratégia do estado: Bahia 4.0

Maurício Bacelar, secretário de turismo da Bahia
Maurício Bacelar, secretário de turismo da Bahia - Foto: Uendel Galter Ag. A TARDE

O secretário de Turismo do Estado da Bahia, Maurício Bacelar, em entrevista ao A TARDE, detalhou as diretrizes governamentais para acompanhar a evolução digital e a sustentabilidade no setor.

"A Secretaria de Turismo tem uma estratégia turística, que é o que guia as ações do governo do Estado na atividade turística, que é a Estratégia Turística Bahia 4.0", afirmou Bacelar.

O titular da Setur explicou os pilares da iniciativa. "Essa estratégia está baseada em dois pilares: o da inovação e o da sustentabilidade, que são os caminhos do futuro do turismo", declarou Maurício.

Sobre a articulação institucional, o secretário destacou que a Federação do Comércio é a casa do turismo. "Nós temos aqui uma câmara específica da atividade turística. É mais uma instância de discussão da nossa atividade, uma atividade que exige transversalidade para o seu desenvolvimento, e essa câmara é um dos desses instrumentos da transversalidade", pontuou.

Desenvolvimento regional em Camaçari

Patrício Oliveira, secretário de turismo de Camaçari
Patrício Oliveira, secretário de turismo de Camaçari - Foto: Uendel Galter Ag. A TARDE

O secretário de Turismo de Camaçari, Patrício Oliveira, enfatizou a importância da cooperação com o Sistema S e com a nova gestão da CET para qualificar o destino.

"A forma que vai contribuir, Dona Vani à frente da CET, é com a sumidade no que se refere ao turismo. E a Fecomércio, a gente tem parceria com a Fecomércio, o Sistema S, que ele qualifica... você imagina, o Sesc, Senac, Sebrae, são boas propulsoras de desenvolvimento do turismo na Costa de Camaçari", afirmou Patrício Oliveira.

Patrício destacou também o potencial local e a busca por excelência. "Nesse momento, nós temos duas carretas em parceria com o Sesc/Senac sobre a importância da qualificação da mão de obra. Dona Avani, à frente desse setor, vai trazer o olhar profissional e a experiência e nos ajudar a transformar Camaçari em um destino turístico de excelência", declarou Oliveira.

A visão do Sistema Comércio Bahia

O presidente do Sistema Comércio BA, Kelsor Fernandes, apontou o papel estratégico da entidade e da CET na articulação de melhorias estruturais para a liderança do turismo nordestino.

"O papel estratégico da Câmara Empresarial do Turismo é fundamental para discutir as temáticas do turismo. E nós estamos trazendo de volta essa casa, Avani Duran, que tem história no turismo da Bahia", afirmou Kelsor Fernandes.

O presidente do Sistema Comércio enfatizou a competência da nova coordenadora. "Uma pessoa extremamente experiente, batalhadora e que conhece muito de turismo e tem muito a nos ensinar. É uma parceira que nós estamos trazendo de volta e com certeza vai nos ajudar muito", declarou Kelsor Fernandes.

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Tags

Câmara Empresarial do Turismo (CET) Kelson Fernandes maurício bacelar

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