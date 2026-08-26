Pujança do turismo baiano e economia criativa viram pauta em evento do Grupo A TARDE

A 1ª edição do "Turismo & Economia Criativa Em Pauta" reuniu quarta-feira, 26 diversos representantes públicos e privados dos setores de turismo e economia criativa para aquecer o debate sobre oportunidade e gargalos para a Bahia.

O evento, realizado pelo Grupo A TARDE, contou com a presença do Secretário de Turismo do Estado, Maurício Bacelar; Presidente da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio, Avani Duran; Diretor Técnico do Sebrae Bahia, André Gustavo; presidente da Associação dos Empreendedores da Rua Chile e Entorno (Arce); Antonio Barretto Junior; Secretário de Turismo de Camaçari e presidente da Câmara Técnica Regional de Turismo da Costa dos Coqueiros, Patricio Oliveira.

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O presidente do Sistema Fecomércio (BA), Kelsor Fernandes, elogiou o evento e pontou o quanto o fomento do turismo no estado, um dos principais campos econômicos do Brasil, continuam sendo essenciais para a geração de renda e emprego na Bahia.

"O turismo é uma atividade superimportante na Bahia, já visto os números que nós estamos demonstrando aqui na Casa do Comércio, que é o representante do turismo, nessa parceria com o Grupo A TARDE. Para que a gente possa discutir a temática turismo é importante entende-lá como uma atividade transversal que engloba transporte, alimentação, hospedagem. Nós temos um estado com uma vocação incrível para o turismo. E este evento vem num momento muito especial", explicou ele.

1 de 1 Presidente do Sistema Fecomércio (BA), Kelsor Fernandes | Foto: Renata Marques / Ag. A TARDE

Ainda de acordo com ele, apesar da Bahia se destacar no setor econômico, ainda possui gargalos que, se solucionados, podem alavancar ainda mais os investimentos e retornos econômicos do estado.

"Precisamos discutir a infraestrutura, a segurança, que é um problema sério que nós temos no nosso país, não só na Bahia. Esse evento é para que a gente possa discutir e encontrar caminhos para poder desenvolver melhor essa atividade importantíssima para Bahia, que gera milhares de empregos, traz renda, faz a economia girar. Um dos principais gargalos está nos aeroportos, nas rodovias, na segurança, principalmente. Nós temos lugares importantes do turismo pra visitar e não temos como chegar. Esses três itens que eu citei aqui, se tivesse uma modificação profunda, já haveria, com absoluta certeza, uma significativa mudança nesse setor", continuou ele

Para o secretário de Turismo de Camaçari, Patrício Oliveira, o setor na Bahia é um dos maiores captadores de investimento do estado, e que fortalece ainda mais a cultura de uma região .

"Isso é pertencimento porque quem vem para o Nordeste, quem vem para a Bahia, vem por uma imersão. Vem para entender a nossa cultura, vem para provar, para degustar, para entender o jeito baiano e o jeito nordestino de ser. Essa é a verdadeira importância desse movimento que a gente está indo exatamente de encontro ao que as pessoas pensam", disse o também presidente da Câmara Técnica Regional de Turismo da Costa do Coqueiro.

1 de 1 Patrício Oliveira, secretário de turismo de Camaçari | Foto: Renata Marques / Ag. A TARDE

Turismo na Bahia

Esse movimento de expansão também aparece nos indicadores do setor. Dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que o volume das atividades turísticas na Bahia cresceu 6,6% em 2025, acima da média nacional de 4,6%. Foi o terceiro ano consecutivo em que o estado superou o desempenho do país.

No mesmo ano, a receita gerada pelos turistas chegou a R$ 47,1 bilhões, segundo a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA). Já dados do Caged apontam a criação de 43,2 mil postos de trabalho com carteira assinada em atividades turísticas entre 2021 e 2025.

A economia criativa não fica atrás nos números. Em 2024, o setor reunia 96,5 mil vínculos formais na Bahia, segundo dados da Secretaria do Planejamento do Estado (Seplan), alta de 4,44% em relação ao ano anterior. É tudo isso que estará em discussão no dia 26. O painel vai passar por oportunidades e investimentos para os setores, e pelo potencial das atividades culturais para a geração de renda e negócios na Bahia.

Expansão do turismo na Bahia

A expansão do turismo na Bahia tem sido impulsionada por uma combinação estratégica entre a diversificação de novos nichos de mercado e o fortalecimento de atrativos tradicionais.

Segundo o secretário estadual de Turismo (Setur-BA), Maurício Bacelar, o estado atua de forma constante para ampliar suas ofertas para além do patrimônio colonial e cultural, destacando iniciativas como o turismo de avistamento de baleias, que movimenta a economia da costa baiana entre os meses de julho e novembro.

1 de 1 Secretário de Turismo, Maurício Bacelar | Foto: Renata Marques / Ag. A TARDE

Para o titular da Setur-BA, "a Bahia é um celeiro inesgotável de atrativos turísticos", o que exige um esforço contínuo de inovação, pois "isso não tem deixado o governo do Estado acomodado; nós temos trabalhado a diversificação da oferta turística aqui na Bahia", pontua Bacelar.

O avanço do setor também reflete diretamente na capacitação e no apoio aos pequenos negócios locais, pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva do turismo e da economia criativa.

Na avaliação do diretor técnico do Sebrae Bahia, André Gustavo, o trabalho integrado com o ecossistema empreendedor garante que o potencial cultural do estado seja transformado em oportunidades reais de mercado e geração de renda na região, consolidando uma base econômica mais forte para os destinos turísticos.

Foto: Renata Marques / Ag. A TARDE

"Esse cenário de crescimento ganhou ainda mais força com índices expressivos a nível regional, superando a média nacional", afirma Gustavo.

De acordo com a presidente da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio, Avani Duran, os resultados positivos são frutos de um alinhamento direto entre planejamento institucional, melhorias na infraestrutura e investimentos estratégicos na malha aérea internacional.

1 de 1 Presidente da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio, Avani Duran | Foto: Renata Marques / Ag. A TARDE

Destacando o impacto logístico para o estado, a executiva pontua que "nós tivemos em 2025 um salto a nível regional, um crescimento acima da média nacional", impulsionado porque "uma secretaria de turismo trabalhou o marketing de forma muito bem ordenada e organizada, e a servida grande contribuição do aeroporto", afinal, sem conectividade, "sem transporte, ninguém chega"., conclui Avani.