Turismo baiano aposta em eventos, cultura e interiorização de janeiro a janeiro

Por conta de sua riqueza patrimonial, cultural, imaterial e histórica, a Bahia trabalha com 52 segmentos turísticos, possibilitando uma mobilização no setor durante os 12 meses do ano, e não só no verão. No entanto, mesmo sendo um concorrido destino marcado pela força da sua cultura, ancestralidade e culinária, estratégias para driblar a sazonalidade do turismo estão no radar de órgãos públicos, entidades ligadas à área e produtores culturais.



A diversificação de ofertas do turismo e sua interiorização estão entre as ações que mais contribuíram para aumentar o fluxo e tempo de permanência do turista no Estado, com um crescimento de 7% do setor no primeiro semestre deste ano, comparado ao mesmo período de 2025, segundo a Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA).

O aumento na arrecadação de impostos sobre os equipamentos turísticos da Bahia com o crescimento do turismo nos primeiros seis meses do ano é comemorado pelo o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar.



“No primeiro semestre de 2025, arrecadamos R$ 1,5 bilhão de ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) no setor e, este ano, R$ 1,6 bilhão.”

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Dentre os equipamentos que colaboram para a redução da sazonalidade do turismo na Bahia, Maurício Bacelar destaca a rota do cacau, na Costa do Cacau, no Sul da Bahia, consolidando a “Estrada do Chocolate” como um roteiro turístico temático na Rodovia BA-262, que liga Ilhéus e Uruçuca. Outro roteiro que incrementa o turismo baiano fora da chamada “alta estação” é o turismo de avistamento de baleias Jubarte, que ocorre entre julho e novembro, no Litoral da Bahia.



Destaque, ainda, para as visitas aos terreiros de candomblé, através do Projeto Agô Bahia, criado pela Setur-BA para valorizar as religiões de matriz africana e fortalecer o afroturismo em Salvador e na Região Metropolitana.

A diversificação de oferta de voos para a Bahia e a divulgação dos destinos e eventos corporativos, realizados principalmente entre abril e agosto, também colaboram para atrair turistas para além do verão.



“Os congressos e seminários sediados no nosso Estado funcionam como vitrines para os segmentos turísticos e movimentam hotéis e outros setores de prestação de serviços”, pontua Bacelar, ressaltando o reconhecimento da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) do trabalho de incentivo ao turismo durante todo o ano, realizado pelo governo estadual.

O presidente da ABIH-BA, Wilson Spagnol, considera que, na maioria dos destinos turísticos baianos, há uma natural sazonalidade da demanda e que ter uma agenda forte e consolidada com grandes eventos é uma das estratégias mais eficazes para aumentar o fluxo de visitantes nos períodos mais críticos.



“Grandes eventos, sejam eles culturais, esportivos, corporativos ou religiosos, funcionam como catalisadores da demanda turística, não apenas para os meses de baixa temporada, mas também durante o verão e outras épocas de maior procura”, reforça.

Muitas cidades baianas, acrescenta o dirigente da ABIH, dependem de grandes eventos já consolidados, a exemplo do Festival de Inverno Bahia, em Vitória da Conquista; do Festival de Lençóis; da Feira Literária de Cachoeira (Flica); da Festa da Irmandade da Boa Morte, em Cachoeira; do Festival Música em Trancoso; da Vaquejada de Serrinha; e da Maratona Salvador.



“Muitos deles lotam as cidades onde estão sendo realizados e movimentam a rede hoteleira local e a economia como um todo”. Ele ressalta que a entidade realiza diversas ações promocionais e de capacitação de agentes, operadores e profissionais do Turismo, “mas falta, ainda, um plano mais amplo e integrado entre poder público e iniciativa privada com o intuito de trazer mais visitantes, especialmente nos períodos de baixa temporada.”

1 de 1 O presidente da ABIH-BA, Wilson Spagnol | Foto: Divulgação

Calendário permanente

O presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens da Bahia (ABAV-BA), Rogério Ribeiro, afirma que manter um calendário permanente de eventos culturais, religiosos, esportivos, gastronômicos, ecológicos, de aventura e de negócios é uma das principais ferramentas para reduzir a sazonalidade.



“A agenda cria um motivo específico para o turista escolher determinada cidade em determinado período, e isso movimenta toda a cadeia: agência de viagens, transporte, hotel, restaurante, guia de turismo, comércio e os serviços locais”.

Os números, ressalta o dirigente da ABAV-BA, mostram que existe espaço para esse movimento. “Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a atividade turística na Bahia cresceu 6,6% em 2025. Em maio daquele ano, por exemplo, o crescimento foi de 12,5% na comparação com maio de 2024. E em 2026 o cenário continua positivo: somente nos dois primeiros meses do ano, a Bahia recebeu cerca de 60 mil turistas internacionais, com crescimento de 13,2% em janeiro e 22,4% em fevereiro.”

Rogério reforça que o calendário de eventos permite ao agente de viagem trabalhar o destino com antecedência, transformando uma festa literária, um festival de música ou um evento religioso em um produto turístico, envolvendo passagem, hospedagem, traslado, passeios e experiências.



Os números de ocupação hoteleira, ressalta, mostram que existe uma diferença significativa entre os períodos de alta demanda e os meses tradicionalmente mais fracos, principalmente no turismo de lazer. “Por isso, defendemos que o calendário turístico seja tratado como uma ferramenta estratégica de desenvolvimento. Não basta divulgar o evento; precisamos transformar o evento em produto turístico e fazer com que as agências de viagens participem dessa comercialização”.

1 de 1 O presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens da Bahia (ABAV-BA), Rogério Ribeiro | Foto: ABAV-BA/divulgação

Para aproveitar a diversidade de destinos espalhados nas 13 zonas turísticas da Bahia, Rogério enfatiza que a estratégia é unir evento, promoção, conectividades aérea e rodoviária, hospedagem e comercialização pelas agências de viagens.



“Quando isso acontece, deixamos de ter simplesmente uma festa e passamos a ter um produto turístico capaz de gerar emprego, renda e movimentação econômica para o município”, analisa, destacando que a ABAV apoia ações de captação de eventos e venda de produtos das secretarias estaduais de Turismo e da Cultura.

Interiorização do turismo: importante ação para driblar a sazonalidade do setor

O cenário de fortalecimento do turismo em diferentes regiões das 13 zonas turísticas da Bahia vem promovendo a descentralização do setor e movimentando a economia dos municípios. O presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Wilson Cardoso, observa que, há pouco mais de duas décadas, o Estado era promovido apenas como destino o litoral. “Lugares como a Chapada Diamantina eram deixados de lado. A interiorização do turismo, então, promove renda e desenvolvimento com melhoria das estradas, instalação de aeroportos e criação de uma infraestrutura necessária para o turista visitar o lugar.”

Ainda que o volume de tributos em pousadas e restaurantes pequenos não seja significativo, o presidente da UPB ressalta que a geração de renda e a empregabilidade têm valor para os trabalhadores desses estabelecimentos. que vivem na cidade. “São essas pessoas que vão, depois, com seus salários, comprar no comércio local, reformar sua casa, sustentar sua família”,

presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Wilson Cardoso - Foto: UPB/divulgação

Em Ilhéus, o Festival Internacional do Chocolate e Cacau – Chocolat Festival é um exemplo de interiorização do turismo na Bahia. Considerado o maior evento internacional de cacau e chocolate da América Latina, o evento ocorre no mês de julho, tendo a última edição recebido mais de 90 mil visitantes.



O secretário de Turismo de Ilhéus, Maurício Tavares, afirma que a prefeitura tem adotado uma política pública de elaboração e promoção do calendário turístico anual e integrado, com a distribuição de um material promocional robusto com informações para a comercialização do destino, entregue ao trade e às grandes operadoras do Brasil.

Segundo o secretário, o turismo em Ilhéus como vetor econômico da região vem sendo potencializado pelas políticas públicas criadas pela atual gestão. “O impacto é sistêmico e atinge em cheio a cadeia produtiva do turismo de diversos segmentos, como o de economia criativa, experiência, negócios, rural, étnico, náutico, emprego e oportunidades, com forte aquecimento na contratação de mão de obra temporária e qualificada.”

Além do Festival Internacional do Chocolate e Cacau, a Secretaria de Turismo de Ilhéus apoia eventos consolidados que movimentam toda a cadeia produtiva, cultural e hoteleira, como a Puxada do Mastro e a Lavagem da Escadaria de São Sebastião (janeiro); o Carnaval Cultural (fevereiro); o Meu São João Amado (junho); o Festival de Inovação de Ilhéus (julho); e o Agosto de Jorge e ExpoCacau (agosto), bem como o Ilhéus Run (circuitos de corridas temáticas que atraem corredores de todo o Brasil, ao longo do ano).

Foto: Ascom Setur-BA/divulgação

Observação de aves

Destino internacional para observação de aves (birdwatching) e de ecoturismo, com dezenas de cachoeiras e trilhas em relevo serrano, o Lajedo dos Beija-Flores, localizado no município de Boa Nova, no Sudoeste da Bahia, abriga parte da biodiversidade da Mata Atlântica e da Catinga.



Esse santuário com mais de 460 espécies de aves atrai apaixonados por fotografia de natureza e a prática de contemplar, escutar e identificar pássaros livres em seu habitat natural. “Transformamos esse lugar em um importante produto turístico para a Bahia”, destaca o secretário de Turismo do Estado, Maurício Bacellar.

Observação de aves na Bahia - Foto: Ascom Setur-BA/divulgação

O turismo de experiências sensoriais no interior baiano tem como um de seus mais fortes representantes a Rota dos Cafés Especiais do Planalto da Conquista, lançada pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), em parceria com prefeituras locais. O roteiro de 54 quilômetros é integrado a 22 fazendas de agroturismo entre Vitória da Conquista e Barra do Choça, oferecendo vivências sobre o cultivo, colheita e degustação de cafés premiados, ou seja, do grão até o café na xícara, com variedades como Catuaí, Bourbon e Topázio.

Rota de turismo religioso, o Caminho Diamantino de Santa Dulce dos Pobres compreende 135 quilômetros que liga sete municípios da Chapada Diamantina, incluindo Mucugê e Boa Vista do Tupim. Nesse destino, o visitante une fé católica, trilhas na natureza e apoio às comunidades locais.



“O trajeto expande a tradicional peregrinação local de Boa Vista do Tupim em um grande roteiro regional estruturado pelo governo estadual, em parceria com as prefeituras”, explica o gestor da pasta de Turismo do Estado.

Em Mucugê, o turismo é estimulado durante o ano todo, a partir da criação de um calendário ativo de janeiro a dezembro, com eventos que vão do esporte, com corridas de mountain bike e trekking, passando pela literatura com a Feira Literária de Mucugê (Fligê), que foi encerrada nesse último domingo, e pela música, com o Festival de Corais.

1 de 5 Eventos diversos em Mucugê | Foto: Divulgação

2 de 5 Eventos diversos em Mucugê | Foto: Divulgação

3 de 5 Eventos diversos em Mucugê | Foto: Divulgação

4 de 5 Eventos diversos em Mucugê | Foto: Divulgação

5 de 5 Eventos diversos em Mucugê | Foto: Divulgação

“Conseguimos, assim, trazer visibilidade nacional à nossa cidade, garantindo um fluxo de turismo constante, movimentando a nossa economia, ofertando trabalho, contribuindo com o setor privado e difundindo todos os potenciais do município”, afirma a prefeita Ana Medrado.

A gestora conta que a dedicação ao turismo na cidade visa proporcionar aos visitantes “experiências e memórias inesquecíveis” com o que o município produz de melhor, como o São João e o Festival de Forró. “Temos a compreensão da importância de valorizarmos e fortalecermos a identidade cultural local, de aproveitarmos nossos relevos e belas paisagens, nossa terra com inúmeros potenciais produtivos e de enaltecermos um grande diferencial da nossa população.”

A economia criativa, completa Ana Medrado, também recebe o apoio municipal, tendo em vista a qualidade da terra e o roteiro das frutas vermelhas. “Essa atividade conta com o nosso incentivo e divulgação para figurar entre mais um dos nossos grandes atrativos”, relata, destacando que incluiu na programação cultural de Mucugê a visitação da Vinícola UVVA, “que atrai visitantes do mundo inteiro, amantes de um vinho que se destaca pelo seu terroir diferenciado.”

Rio de Contas, na Chapada Diamantina, também passou a integrar, oficialmente, a vitrine de roteiros diversificados e ampliados da Setur-BA, com destaque para o ecoturismo, a herança histórica e o turismo de base comunitária.

Município de Rio de Contas - Foto: Ascom Setur-BA/divulgação



Dentre as ações voltadas a novas experiências está o famtours (viagens de familiarização com agentes de viagens e operadores para comercializar os produtos locais do destino). A qualificação profissional visando elevar o padrão dos serviços oferecidos no município conta com o suporte do Programa Qualiturismo Bahia, com a oferta do curso de Camareira/Arrumação, Limpeza e Higienização, realizado pela prefeitura, em parceria com o governo estadual.

Já os municípios de Cipó, conhecido pelas suas águas termais medicinais, e Jandaíra, que abrange o famoso distrito de Mangue Seco, também estão no radar da Setur-BA para o fomento de rotas locais. Cipó, no caso, recebeu ações para a elaboração de diagnósticos e planos de melhoria na infraestrutura turística e atendimento ao visitante. Em Jandaíra, o órgão estadual promoveu a inserção de novos roteiros para atrair operadores de viagens e incrementar o fluxo de turistas na região.

CALENDÁRIO - principais eventos, a cada mês, e suas respectivas cidades

JANEIRO

Festa de Bom Jesus dos Navegantes: ocorre no dia 1º, na Baía de Todos-os-Santos e na região da Conceição da Praia, com procissão marítima e homenagens.

Festa de Reis: realizada nos dias 5 e 6, marcando o início do ano no bairro da Lapinha, em Salvador, com apresentações culturais e samba de roda.

Lavagem do Bonfim: acontece na segunda quinta-feira do mês, sendo a maior manifestação popular da Bahia, reunindo milhares de fiéis e turistas em uma caminhada entre a Igreja da Conceição da Praia e o Bonfim.

Festa da Lapinha e Ternos de Reis: celebrações tradicionais com apresentações culturais e religiosas que ocorrem no início do mês, no Centro Histórico de Salvador.

celebrações tradicionais com apresentações culturais e religiosas que ocorrem no início do mês, no Centro Histórico de Salvador. Festa de São Lázaro: festejo tradicional com forte sincretismo religioso, que acontece no bairro da Federação, no último domingo do mês.

FEVEREIRO

Festa de Iemanjá (2 de fevereiro): tradicional celebração à Rainha do Mar, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, reunindo milhares de fiéis em cortejos e oferendas·

tradicional celebração à Rainha do Mar, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, reunindo milhares de fiéis em cortejos e oferendas· Fuzuê e Furdunço (pré-carnaval): desfiles de fanfarras, blocos de chão e manifestações culturais pelas ruas de Salvador, nos dias que antecedem a folia oficial.

desfiles de fanfarras, blocos de chão e manifestações culturais pelas ruas de Salvador, nos dias que antecedem a folia oficial. Palhaços do Rio Vermelho: cortejo que acontece no penúltimo sábado antes do Carnaval, realizado sem cordas, no bairro, em Salvador, reunindo milhares de pessoas fantasiadas de palhaço, com apresentações musicais e fanfarras.

cortejo que acontece no penúltimo sábado antes do Carnaval, realizado sem cordas, no bairro, em Salvador, reunindo milhares de pessoas fantasiadas de palhaço, com apresentações musicais e fanfarras. Carnaval de Salvador: maior festa de rua do mundo, que acontece 47 dias antes da Páscoa, podendo cair também em março.

maior festa de rua do mundo, que acontece 47 dias antes da Páscoa, podendo cair também em março. Baile Concerto da OSBA: apresentações especiais da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), comemorando o ritmo do Carnaval e do samba, em espaços públicos, como o Largo do Pelourinho.

MARÇO

Aniversário de Salvador: ruas e largos da capital recebem shows gratuitos de artistas locais e nacionais, no final do mês.

Festival de Literatura do Salvador: celebra o aniversário da capital, com mesas de debate, exibições e atos cênicos gratuitos.

Feira Literária do Poeta (Flipo): realizada no município de Castro Alves, o evento mescla literatura, audiovisual, feira de economia solidária e shows artísticos.

Festival Boca de Brasa: movimenta o Centro Histórico de Salvador com apresentações artísticas, oficinas e valorização dos coletivos culturais locais, por três dias.

ABRIL

Bienal do Livro Bahia: principal evento literário do Estado, reunindo no Centro de Convenções de Salvador, debates, autores nacionais e internacionais e atrações artísticas.

principal evento literário do Estado, reunindo no Centro de Convenções de Salvador, debates, autores nacionais e internacionais e atrações artísticas. Feiras do Circuito Territorial: o Governo do Estado e prefeituras iniciam o calendário anual de feiras literárias no interior, como a Festa Literária de Malhada de Pedras e a Feira Literária Intercultural da Bacia do Rio Grande, que acontecem, nesse mês, respectivamente nos municípios de Malhada de Pedras e Barreiras.

MAIO

Feira Literária de Capim Grosso (FLICG): evento que reúne debates, cortejos culturais e shows de relevância nacional, no município de Capim Grosso.

evento que reúne debates, cortejos culturais e shows de relevância nacional, no município de Capim Grosso. Festa Literária de Serrinha (Flisert): valoriza a resistência e a ancestralidade no sertão, realizada na cidade de Serrinha

valoriza a resistência e a ancestralidade no sertão, realizada na cidade de Serrinha Semana Nacional de Museus: museus em Salvador e em outras cidades baianas oferecem pautas gratuitas, que mesclam patrimônio, exibições e apresentações sonoras.

museus em Salvador e em outras cidades baianas oferecem pautas gratuitas, que mesclam patrimônio, exibições e apresentações sonoras. Bazá Rozê: feira independente que ocupa museus e centros culturais com feiras de economia criativa e exibições musicais ao vivo.

feira independente que ocupa museus e centros culturais com feiras de economia criativa e exibições musicais ao vivo. Feira de Moda Artesanal da Bahia: exposição de moda e artesanato, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, na Graça, em Salvador.

exposição de moda e artesanato, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, na Graça, em Salvador. Festival Bahia Verso: cultura, música, gastronomia e tecnologia se reúnem no evento gratuito, no Largo da mariquita, no Rio Vermelho.

JUNHO

Trezena de Santo Antônio (1º a 13 de junho): abre o calendário junino com quermesses e festas populares, com forte tradição em Salvador.

abre o calendário junino com quermesses e festas populares, com forte tradição em Salvador. Festa de São João da Bahia (19 a 28 de junho): ponto alto do mês, com shows de forró, quadrilhas e comidas típicas em mais de 300 municípios baianos.

ponto alto do mês, com shows de forró, quadrilhas e comidas típicas em mais de 300 municípios baianos. São João no Centro Histórico de Salvador: o Governo do Estado promove programação gratuita em locais como Largo do Pelourinho, Praça Quincas Berro D’Água, Terreiro de Jesus, com atrações de forró.

o Governo do Estado promove programação gratuita em locais como Largo do Pelourinho, Praça Quincas Berro D’Água, Terreiro de Jesus, com atrações de forró. Festival Salvador Samba Junino: celebração que acontece no bairro do Garcia, em Salvador, valorizando os santos juninos e as raízes do samba de roda.

celebração que acontece no bairro do Garcia, em Salvador, valorizando os santos juninos e as raízes do samba de roda. Festa de São Pedro: encerra, oficialmente, no dia 29, o ciclo das festas juninas da Bahia.

JULHO

Desfile Cívico do 2 de Julho: evento cívico, no Centro Histórico e ns Av. Sete de Setembro, com os carros emblemáticos do Caboclo e da Cabocla, em celebração da Independência da Bahia e consolidação da Independência do Brasil, em 1823.

evento cívico, no Centro Histórico e ns Av. Sete de Setembro, com os carros emblemáticos do Caboclo e da Cabocla, em celebração da Independência da Bahia e consolidação da Independência do Brasil, em 1823. Festa de Labatut: evento histórico comemorativo, realizado em meados do mês, no bairro de Pirajá, em Salvador, marcando o encerramento oficial das comemorações da Independência da Bahia.

evento histórico comemorativo, realizado em meados do mês, no bairro de Pirajá, em Salvador, marcando o encerramento oficial das comemorações da Independência da Bahia. Festival de Fanfarras e Balizadores: tradicional encontro de bandas e fanfarras, que costuma integrar a programação cívica no Campo Grande. [1, 2]

tradicional encontro de bandas e fanfarras, que costuma integrar a programação cívica no Campo Grande. [1, 2] Festival Sabores de Itacaré: circuito de pratos exclusivos em restaurantes locais, feiras na orla e aulas do Projeto Cozinha Show, durante todo o mês.

AGOSTO

Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô): um dos principais eventos literários da Bahia, no Centro Histórico de Salvador, com acesso gratuito na celebração da literatura com conversas, shows e oficinas.

um dos principais eventos literários da Bahia, no Centro Histórico de Salvador, com acesso gratuito na celebração da literatura com conversas, shows e oficinas. Feira Literária de Mucugê (Fligê): realizada na Chapada Diamantina, o evento gratuito e aberto ao público ocupa as ruas, praças e os espaços públicos de Mucugê, se destacando por unir o debate literário à música, ao teatro, às artes visuais e à ancestralidade regional, promovendo um forte impacto cultural e na economia criativa do interior baiano.

realizada na Chapada Diamantina, o evento gratuito e aberto ao público ocupa as ruas, praças e os espaços públicos de Mucugê, se destacando por unir o debate literário à música, ao teatro, às artes visuais e à ancestralidade regional, promovendo um forte impacto cultural e na economia criativa do interior baiano. Festa de Nossa Senhora da Boa Morte: celebração religiosa centenária de irmandade de mulheres negras, com procissões, missas e samba de roda, no município de Cachoeira.

celebração religiosa centenária de irmandade de mulheres negras, com procissões, missas e samba de roda, no município de Cachoeira. Festa de Santa Dulce dos Pobres: conta com programação festiva, missas, quermesses e atrações culturais, na capital baiana.

SETEMBRO

Festa Literária Arte e Identidade: acontece no Pelourinho, em Salvador, focada em literatura negra, afrofuturismo e ancestralidade.

acontece no Pelourinho, em Salvador, focada em literatura negra, afrofuturismo e ancestralidade. Feira Literária de Condeúba (Flicon): realizada no Sudoeste baiano, leva debates e contação de histórias para escolas e comunidades quilombolas.

realizada no Sudoeste baiano, leva debates e contação de histórias para escolas e comunidades quilombolas. Festival da Primavera: promovido pela Prefeitura de Salvador, em meados do mês, marcando a chegada da estação com shows gratuitos de grandes nomes da MPB, projetos de percussão e apresentações em praças públicas.

promovido pela Prefeitura de Salvador, em meados do mês, marcando a chegada da estação com shows gratuitos de grandes nomes da MPB, projetos de percussão e apresentações em praças públicas. Feira Noise Festival: ocorre em Feira de Santana, consolidado como um dos principais eventos de circulação de música independente e de intercâmbio cultural do interior do Estado.

OUTUBRO

Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica): realizada, anualmente, na histórica cidade de Cachoeira, com debates.

realizada, anualmente, na histórica cidade de Cachoeira, com debates. Festival Literário de Prado: ocorre no final do mês, transformando a cidade do Sul baiano em um polo de arte e diversidade cultural.

ocorre no final do mês, transformando a cidade do Sul baiano em um polo de arte e diversidade cultural. Festival Sangue Novo: tradicional evento voltado à nova cena da música brasileira contemporânea, com participação de artistas de destaque nacional e regional, acontece no Trapiche Barnabé, no bairro do Comércio, em Salvador.

tradicional evento voltado à nova cena da música brasileira contemporânea, com participação de artistas de destaque nacional e regional, acontece no Trapiche Barnabé, no bairro do Comércio, em Salvador. Festival de Jazz da Praia do Forte: ocorre no final de outubro na região de Mata de São João, unindo o som instrumental de orquestras e grupos baianos em shows gratuitos.

ocorre no final de outubro na região de Mata de São João, unindo o som instrumental de orquestras e grupos baianos em shows gratuitos. Festival Internacional Salvador Cidade da Música: evento que acontece no Comércio, na capital baiana, revisitando diferentes momentos da música da capital soteropolitana, ressaltando sua diversidade, potência criativa e impacto cultural.

NOVEMBRO

Festa Literária de Uauá (Fliu): inspirada no cenário de A Guerra do Fim do Mundo, o evento une autores, oficinas e shows musicais, no município do sertão baiano.

inspirada no cenário de A Guerra do Fim do Mundo, o evento une autores, oficinas e shows musicais, no município do sertão baiano. Festival Literário de Serra Grande (Flisg): a feira acontece no município de Uruçuca, no Litoral Sul da Bahia, em conjunto com um festival de blues e jazz, com entrada gratuita.

a feira acontece no município de Uruçuca, no Litoral Sul da Bahia, em conjunto com um festival de blues e jazz, com entrada gratuita. Feira Literária de Itaberaba (Flita): o evento ocupa a Praça do Rosário com foco em inclusão, arte e história local.

o evento ocupa a Praça do Rosário com foco em inclusão, arte e história local. Feira Literária Escolar do Subúrbio Ferroviário (Flesf): poetas, artistas, escritores e estudantes da periferia soteropolitana participam do evento.

poetas, artistas, escritores e estudantes da periferia soteropolitana participam do evento. Afropunk Brasil: considerado maior festival de cultura negra contemporânea do país, realizado, anualmente, no Parque de Exposições em Salvador.

considerado maior festival de cultura negra contemporânea do país, realizado, anualmente, no Parque de Exposições em Salvador. Novembro Salvador Capital Afro: calendário estendido com shows, exibições, desfiles de moda e feiras de economia criativa pela capital baiana.

DEZEMBRO