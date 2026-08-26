Turismo e Economia Criativa em Pauta: especialistas apontam oportunidades na Bahia

Oportunidades e gargalos do setor de turismo e economia criativa da Bahia foram pautas na primeira edição do Turismo & Economia Criativa em Pauta, evento realizado pelo Grupo A TARDE, nesta quarta-feira, 26, na Fecomércio.

O evento reuniu principais representantes do setor público e privado para fomentar debates sobre investimentos em uma das principais áreas econômicas e responsável pela injeção de milhares de reais no Produto Interno Brasileiro (PIB). A expectativa é que somente em 2026, sejam investidos R$ 27 milhões somente no setor de turismo.

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"O turismo movimenta bastante a economia, gera muito emprego, distribui renda, faz com o que o Poder Público arrecade bastante. E um fórum desse, um seminário como esse, movimenta discussões, conscientiza, fortalece o sentimento por desenvolvimento da atividade do turismo na Bahia que tem muito a comemorar", explica Pedro Costa, presidente do Conselho Baiano de Turismo.

Pedro Costa, presidente do CBTur - Foto: Renata Marques / Ag. A TARDE

Costa ainda aborda a importância de se investir em infraestrutura do setor, como a ausência de políticas de cultura para o turismo religioso, que movimenta milhares de reais no Brasil.

"A economia criativa está sempre pujante, sempre se renovando. O maior gargalo que a Bahia tem, principalmente em Salvador, é a preservação do nosso patrimônio arquitetônico. Nós temos que recuperar isso porque isso é a essência do desenvolvimento do turismo na nossa cidade e movimenta milhares de pessoas no mundo inteiro. Temos a primeira santa do Brasil e precisamos discutir como fortalecer essa indústria que mobiliza o setor público e privados", continuou ele.

Para o secretário de turismo de Camaçari, Patrício Oliveira, quando a Bahia acompanha os avanços dos setores através da economia criativa, isso proporciona maiores investimentos e fortalecimento da cultura de uma região.

"A economia criativa nada mais é do que o pertencimento. É mostrar o nosso jeito de ser, as nossas qualidades. Porque quem vem para o Nordeste, quem vem para a Bahia, vem por uma imersão. Vem para entender a nossa cultura, vem para provar, para degustar, para entender o jeito baiano e o jeito nordestino de ser. Essa é a verdadeira importância desse movimento que a gente está indo exatamente de encontro ao que as pessoas pensam", disse o também presidente da Câmara Técnica Regional de Turismo da Costa do Coqueiro.

Patrício Oliveira, secretário de turismo de Camaçari - Foto: Renata Marques / Ag. A TARDE

É o que também pensa o secretário de Economia Criativa de Vera Cruz, André Reis. De acordo com ele, a Bahia atua como um pólo inovador e expansivo de cultura, turismo e economia criativa, o que faz com que o Estado ocupe um papel importante na geração de renda e emprego.

"Geralmente a economia criativa sempre é tratada sobre o âmbito da cultura, e como a economia criativa também trabalha com o segmento do turismo, trazer esse mês a discussão sobre turismo e economia criativa é extremamente relevante, importante e necessária, de modo que espanda a compreensão sobre a Bahia, sua bainidade, sua riqueza com seus 417 municípios e suas 13 zonas turísticas", explicou ele.

"É, de fato, muito importante esse olhar porque é um nicho novo falar sobre a economia criativa, que tem diversos setores, como o da tecnologia, da inovação, a moda, a arquitetura, o turismo, a cultura, então, sem dúvida, é um momento muito ímpar para o nosso Estado", finalizou o gestor.