De Ronaldo a Gabriel Jesus, veja os últimos camisas 9 do Barcelona

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira, 2, a numeração oficial do time principal para a temporada, com um detalhe que chamou a atenção. O brasileiro Gabriel Jesus, mais nova contratação do FC Barcelona, vestirá a camisa 9, número de peso na história do clube catalão.

Our squad numbers for 2026/27 ✨ pic.twitter.com/QG4trBIlud — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 2, 2026

Sem espaço no Arsenal, Gabriel Jesus aceitou uma redução “significativa” no próprio salário para se juntar ao projeto do Barcelona, que perdeu dois jogadores da posição nesta janela de transferências. Apesar de chegar à Espanha como uma peça de composição, o jogador terá a responsabilidade de substituir Robert Lewandowski como o camisa 9 da equipe.

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Numeração histórica

Antes de Gabriel Jesus e do atacante polonês, outros nomes históricos vestiram a camisa 9 do Barcelona, como foi o caso de Ronaldo Fenômeno, que venceu sua primeira Bola de Ouro pelo desempenho com a camisa blaugrana na temporada 1996/97.



Além dele, o Barcelona teve Patrick Kluivert, Samuel Eto’o, Zlatan Ibrahimovic, Suárez e outros grandes craques como detentores da numeração.

Confira todos os camisas 9 do Barcelona no século 21:

Robert Lewandowski (22/23 - 25/26)

Memphis Depay (21/22)

Martin Braithwaite (20/21)

Luis Suárez (14/15 - 19/20)

Alexis Sánchez (11/12 - 13/14)

Bojan Krkic (10/11)

Zlatan Ibrahimović (09/10 - 10/11)

Samuel Eto'o (04/05 - 08/09)

Patrick Kluivert (99/00 - 03/04)

1 de 4 Lewandowski no Barcelona | Foto: Josep Lago | AFP

2 de 4 Suárez no Barcelona | Foto: DESIREE MARTIN | AFP

3 de 4 Ibrahimovic no Barcelona | Foto: AFP PHOTO

4 de 4 | Foto: Reprodução | Youtube

No século 20, a camisa 9 do Barcelona também pertenceu a diversos nomes históricos, como Michael Laudrup, Gary Lineker e Hristo Stoichkov entre os anos 1980 e 1990. Na década de 1970, o dono da camisa 9 foi o holandês Johan Cruyff, responsável por moldar a identidade moderna do clube.



A camisa 9 do Barcelona também já pertenceu a dois jogadores húngaros não tão conhecidos, mas extremamente relevantes. O primeiro foi László Kubala, nos anos 1950, que é frequentemente citado como o primeiro grande ídolo internacional do clube, marcando 194 gols em 256 jogos oficiais. Ele ainda é o quarto maior artilheiro da história do Barcelona.



O segundo foi Sándor Kocsis, que jogou no clube na década de 1960. Contemporâneo de Ferenc Puskas, ele marcou cerca de 635 gols em 529 jogos por clubes e 75 gols em 68 partidas pela Seleção Húngara de Futebol, totalizando mais de 710 gols oficiais na carreira. Ele também foi artilheiro da Copa do Mundo de 1954, marcando 11 gols em 5 partidas.

Outro que vestiu a camisa 9 do Barcelona foi Joan Gamper, um dos fundadores do clube. Oficialmente, ele também foi o primeiro jogador da história do time, atuando entre os anos de 1899 e 1903. No entanto, Gamper não foi camisa 9 no sentido moderno do futebol, pois a numeração fixa de camisas só surgiu décadas depois de sua época como jogador.

Craques brasileiros

Além dos grandes craques internacionais, a camisa 9 do Barcelona já pertenceu a vários craques brasileiros.



O primeiro deles foi Evaristo de Macedo, que também é considerado o maior treinador da história do Esporte Clube Bahia. Apesar de não ter sido o primeiro brasileiro a jogar no Barcelona, Evaristo foi o primeiro a se firmar como grande ídolo e referência do clube, por onde jogou entre 1957 e 1962, marcando 105 gols oficiais em 151 partidas.



Depois dele, Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco da Gama, vestiu a camisa do clube na temporada 1979/80. No entanto, ele teve uma passagem pouco marcante, com apenas 11 partidas e três gols marcados pelo clube catalão.

O clube catalão só voltou a ter um camisa 9 brasileiro nos anos 1990, quando assinou com Ronaldo Fenômeno. Após somente uma temporada, o craque deixou o Barcelona, que optou mais uma vez pela qualidade de um brasileiro para vestir a camisa 9.



O escolhido da vez foi Sonny Anderson, contratado em 1997 vindo do Monaco por indicação do técnico Louis van Gaal. Ele ficou no clube até 1999, disputando 68 jogos oficiais e marcando 21 gols no período. Antes de Gabriel Jesus, Sonny Anderson foi o último brasileiro a vestir a camisa 9 do Barcelona.

E Romário?

Apesar de cumprir a função de um camisa 9, sendo um dos melhores centroavantes da história do futebol, Romário vestiu a camisa 10 no Barcelona. Ao todo, foram apenas duas temporadas, com 65 jogos, 39 gols e 17 assistências.