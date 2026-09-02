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NOVOS ARES

Atacante brasileiro aceita proposta do Trabzonspor, time de Salah

Jogador procura espaço em novo clube após chegada de reforços para o setor de ataque

Gustavo Nascimento
Por
Richarlison e Vinicius Júnior comemoram gol contra a Sérvia na Copa do Mundo de 2022
Richarlison e Vinicius Júnior comemoram gol contra a Sérvia na Copa do Mundo de 2022 - Foto: Nelson Almeida | AFP

Em busca de um novo clube, o brasileiro Richarlison aceitou a oferta do Trabzonspor, da Turquia, time do egípcio Mohamed Salah. No entanto, o atacante depende da liberação do Tottenham, que recusou as duas primeiras ofertas do clube turco – uma de 15 milhões de libras (R$ 103 milhões) e a outra de 20 milhões de libras (R$ 137,8 milhões).

O Trabzonspor deve fazer uma nova investida nos próximos dias.

Sem espaço

Apesar da chegada do brasileiro Savinho ao clube de Londres, Richarlison procura espaço em um novo time, visto que o titular no ataque do Tottenham deve ser Omar Marmoush, jogador egípcio contratado junto ao Manchester City.

O próprio treinador da equipe, o italiano Roberto De Zerbi, confirmou o desejo do brasileiro de deixar a equipe inglesa.

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Richarlison ficou próximo de retornar ao Everton, clube onde estava antes de se juntar ao Tottenham, mas a negociação não avançou. Ele chegou a se manifestar nas redes sociais sobre o caso, afirmando que “nunca mais ninguém vai decidir” o seu futuro.

Trabzonspor no mercado

Além de Mohamed Salah, talvez a grande contratação do futebol turco para a temporada, o Trabzonspor tem feito um mercado competitivo para se manter como um dos melhores times do país.

Atual campeão da Copa da Turquia, o time também fechou a contratação do brasileiro Fabinho. O volante de 32 anos foi contratado sem custos de transferência junto ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

Outro nome que chega ao Trabzonspor é Sidny Lopes Cabral, lateral-esquerdo que se destacou na Copa do Mundo de 2026 com a seleção de Cabo Verde, marcando o gol mais bonito da competição na fase de 16 avos de final, contra a Argentina. Sidny estava no Benfica e foi contratado por 7 milhões de euros (R$ 41,44 milhões)

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Mohamed Salah richarlison tottenham

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