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VALORIZAÇÃO

Brasileiro é eleito a segunda melhor contratação do Campeonato Inglês

Ranking foi feito pelo jornal inglês The Athletic

Gustavo Nascimento
Por
Jogadores do Brasil comemoram gol na Copa do Mundo de 2026
Jogadores do Brasil comemoram gol na Copa do Mundo de 2026 - Foto: ALEXANDRE MARTINS | DPPI VIA AFP

O jornal inglês The Athletic montou uma lista com as melhores contratações da Premier League nesta janela de transferências, mas o que chamou a atenção foi um brasileiro eleito como a segunda melhor transação do ranking. Trata-se do meio-campista Bruno Guimarães, vendido do Newcastle ao Arsenal por 75 milhões de libras, o equivalente a R$ 521 milhões, além de 10 milhões de libras (R$ 69 milhões) em bonificações.

De acordo com o jornal inglês, a única transferência que supera a chegada de Bruno Guimarães ao clube londrino foi a venda de Dibu Martínez ao Chelsea. O goleiro argentino de 34 anos foi comprado junto ao Aston Villa por 7,5 milhões de libras (cerca de R$ 52 milhões).

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O outro brasileiro que aparece na lista é João Gomes, em 11º lugar. O ex-jogador do Wolverhampton foi comprado pelo Aston Villa por 40 milhões de euros (R$ 239 milhões).

Veja as 10 das melhores contratações da Premier League, segundo o The Athletic:

  1. Emiliano Martínez – Aston Villa para o Chelsea
  2. Bruno Guimarães – Newcastle para o Arsenal
  3. Mamadou Sangaré – Lens para o Brentford
  4. Elliot Anderson – Nottingham Forest para o Manchester City
  5. Bradley Barcola – Paris Saint-Germain para o Liverpool
  6. Johan Manzambi – Freiburg para o Aston Villa
  7. António Silva – Benfica para o Bournemouth
  8. Gonzalo García – Real Madrid para o Fulham
  9. Enzo Fernández – Chelsea para o Manchester City
  10. Maxence Lacroix – Crystal Palace para o Chelsea
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Bruno Guimarães Dibu Martinez Futebol premier league

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