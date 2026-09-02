Brasileiro é eleito a segunda melhor contratação do Campeonato Inglês

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O jornal inglês The Athletic montou uma lista com as melhores contratações da Premier League nesta janela de transferências, mas o que chamou a atenção foi um brasileiro eleito como a segunda melhor transação do ranking. Trata-se do meio-campista Bruno Guimarães, vendido do Newcastle ao Arsenal por 75 milhões de libras, o equivalente a R$ 521 milhões, além de 10 milhões de libras (R$ 69 milhões) em bonificações.

De acordo com o jornal inglês, a única transferência que supera a chegada de Bruno Guimarães ao clube londrino foi a venda de Dibu Martínez ao Chelsea. O goleiro argentino de 34 anos foi comprado junto ao Aston Villa por 7,5 milhões de libras (cerca de R$ 52 milhões).

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O outro brasileiro que aparece na lista é João Gomes, em 11º lugar. O ex-jogador do Wolverhampton foi comprado pelo Aston Villa por 40 milhões de euros (R$ 239 milhões).

Veja as 10 das melhores contratações da Premier League, segundo o The Athletic: